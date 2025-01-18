Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

6 Sumber Kekayaan Binaragawan Ade Rai, Nomor 1 Paling Berkah

Rizky Darmawan , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |18:03 WIB
6 Sumber Kekayaan Binaragawan Ade Rai, Nomor 1 Paling Berkah
Ade Rai kerap berbagai tips kesehatan di media sosial. (Foto: Instagram/ade_rai)
A
A
A

ADA 6 sumber kekayaan binaragawan Ade Rai yang menarik untuk diketahui. Ade Rai atau pemilik nama lengkap I Gusti Agung Rai Kusuma Yudha memang memiliki pendapatan dari berbagai pintu, mulai dari tempat fitnes hingga mengelola channel Youtube.

Ade Rai telah dikenal sebagai salah satu binaragawan terbaik Indonesia dengan berbagai prestasi yang pernah diraih. Sepanjang kariernya, pria asal Denpasar ini pernah menjuarai sejumlah kompetisi, seperti tujuh kali memenangkan IFBB Indonesian National Championship hingga meraih medali emas SEA Games.

Setelah pensiun, Ade Rai masih tetap mempertahankan bentuk tubuhnya. Dirinya juga menjalani sejumlah bisnis yang jadi sumber penghasilannya saat ini. Lantas dari mana kekayaan itu berasal?

Berikut 6 Sumber Kekayaan Binaragawan Ade Rai:

6. Tempat Fitnes

Salah satu sumber kekayaan binaragawan Ade Rai adalah dari tempat fitnes yang dibuatnya. Ia adalah pemilik dari tempat fitness yang bernama Gym Rai Fitness yang telah memiliki beberapa cabang di Indonesia, seperti Bali, Jakarta dan Bandung.

5. Toko Perlengkapan Olahraga

Tidak hanya membangun tempat fitnes, Ade Rai juga menjual peralatan olahraga seperti pakaian olahraga dan merchandise fitness. Toko miliknya ini diketahui terletak di Bandung.

Ade Rai
Ade Rai

4. Rai Institute

Rai Institute adalah salah satu program pelatihan sertifikasi bagi para profesional binaragawan. Dalam program ini terdapat sejumlah pelatihan yang ditawarkan, macam personal trainer, fitness instructor dan lainnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178762/4_ajang_olahraga_besar_yang_berpotensi_gagal_digelar_di_indonesia_imbas_larangan_ioc-KOsf_large.jpg
4 Ajang Olahraga Besar yang Berpotensi Gagal Digelar di Indonesia Imbas Larangan IOC, Nomor 1 Olimpiade 2036!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178430/dani_pedrosa-WZaL_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Putuskan Pensiun Dini, Nomor 1 Pahlawan Ducati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178269/komang_ayu_cahya_dewi-SpFA_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia yang Putuskan Keluar dari PBSI 2025, Nomor 1 Pernah Main di Olimpiade 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/40/3177708/mohammad_ahsan-2LBF_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Memilih Hijrah, Nomor 1 Jadi Mualaf dan Konsisten Tutup Aurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/43/3177661/lindswell_kwok-efNc_large.jpg
5 Atlet Bintang Indonesia yang Temukan Kebahagiaan Sejati Setelah Jadi Mualaf, Nomor 1 Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176991/marc_marquez-Os52_large.jpg
7 Cedera Parah yang Dialami Marc Marquez, Nomor 1 Sempat Ancam Karier Balapnya!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement