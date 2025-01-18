6 Sumber Kekayaan Binaragawan Ade Rai, Nomor 1 Paling Berkah

ADA 6 sumber kekayaan binaragawan Ade Rai yang menarik untuk diketahui. Ade Rai atau pemilik nama lengkap I Gusti Agung Rai Kusuma Yudha memang memiliki pendapatan dari berbagai pintu, mulai dari tempat fitnes hingga mengelola channel Youtube.

Ade Rai telah dikenal sebagai salah satu binaragawan terbaik Indonesia dengan berbagai prestasi yang pernah diraih. Sepanjang kariernya, pria asal Denpasar ini pernah menjuarai sejumlah kompetisi, seperti tujuh kali memenangkan IFBB Indonesian National Championship hingga meraih medali emas SEA Games.

Setelah pensiun, Ade Rai masih tetap mempertahankan bentuk tubuhnya. Dirinya juga menjalani sejumlah bisnis yang jadi sumber penghasilannya saat ini. Lantas dari mana kekayaan itu berasal?

Berikut 6 Sumber Kekayaan Binaragawan Ade Rai:

6. Tempat Fitnes

Salah satu sumber kekayaan binaragawan Ade Rai adalah dari tempat fitnes yang dibuatnya. Ia adalah pemilik dari tempat fitness yang bernama Gym Rai Fitness yang telah memiliki beberapa cabang di Indonesia, seperti Bali, Jakarta dan Bandung.

5. Toko Perlengkapan Olahraga

Tidak hanya membangun tempat fitnes, Ade Rai juga menjual peralatan olahraga seperti pakaian olahraga dan merchandise fitness. Toko miliknya ini diketahui terletak di Bandung.

Ade Rai

4. Rai Institute

Rai Institute adalah salah satu program pelatihan sertifikasi bagi para profesional binaragawan. Dalam program ini terdapat sejumlah pelatihan yang ditawarkan, macam personal trainer, fitness instructor dan lainnya.