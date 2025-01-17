4 Resep Rahasia Versi Ade Rai untuk Lancarkan Program Diet, Nomor 1 Buat Lemak Hilang dalam Sepekan!

MANTAN atlet binaraga, Ade Rai memiliki resep rahasia untuk melancarkan program diet agar lemak cepat menghilang dalam waktu sepekan alias satu minggu. Tentunya cara ini sudah teruji dan banyak yang berhasil menerapkannya.

Dalam program diet ala Ade Rai ini, ia menyebut sebagai diet puasa atau orang-orang mengenalnya dengan istilah Intermittent Fasting (IF). Secara garis besar, programi diet IF ini membuat sang pelaku utama untuk membatasi waktu makan, di mana hanya delapan jam saja.

Dengan menggunakan program IF ini, tujuan utamanya adalah ketika beraktivitas, tubuh memakai lemak sebagai sumber tenaga. Hal itu karena tidak ada makanan yang masuk ke tubuh. Lebih jelasnya simak ulasan di bawah ini.

Berikut 4 Resep Rahasia Versi Ade Rai untuk Lancarkan Program Diet:

4. Puasa

Ade Rai

Prinsip dasar diet ini membatasi waktu makan dalam satu hari. Ade Rai merekomendasikan jendela makan selama delapan jam, misalnya dari pukul 11.00 hingga 19.00. Sisanya, yaitu 16 jam, adalah waktu berpuasa.

Selama periode berpuasa, tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi karena tidak ada asupan makanan lain, terutama setelah lebih dari 12 jam tanpa makanan.

3. Pemilihan Makanan

Pemilihan makanan juga berperan penting. Seperti pilihlah karbohidrat yang alami dan kaya serat seperti sayuran, ubi, atau kentang dengan kulitnya untuk mengurangi potensi penyimpanan lemak. Hindari karbohidrat olahan seperti tepung terigu dan turunannya (kue, roti, mie).