5 Langkah Turunkan Berat Badan yang Terbukti Ampuh Versi Ade Rai, Nomor 1 Olahraga!

5 langkah turunkan berat badan yang terbukti ampuh versi Ade Rai menarik diulas. Salah satunya adalah olahraga.

Atlet binaragawan Indonesia, Ade Rai, sukses menjaga tubuhnya sehingga terus bugar dan sehat, meski usianya sudah tak muda lagi. Ade Rai pun tak ragu membagikan berbagai pola dan tips menjaga tubuh agar tetap sehat dan ideal.

Berikut 5 langkah turunkan berat badan yang terbukti ampuh versi Ade Rai:

5. Kontrol Asupan Karbo

Salah satu langkah turunkan berat badan yang terbukti ampuh versi Ade Rai adalah kontrol asupan karbo. Hal ini bisa dilakukan, baik dari segi jumlah dan juga sumbernya.

Ade Rai menyarankan sumber karbohidrat yang alami. Di antaranya, ada sayur-sayuran, kentang, atau ubi.

4. Pilih Lemak

Langkah selanjutnya adalah memilih lemak. Ketika mengonsumsi protein dari daging-dagingan, seperti ayam, kambing, atau sapi, ada lemak yang mengiringinya.

Lemak yang datang dari protein adalah yang baik. Namun, selain itu, ada beberapa sumber lemak alami yang lebih sehat, di antaranya minyak kelapa, kuning telur, hingga alpukat.