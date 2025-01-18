Jadwal Semifinal India Open 2025: Jonatan Christie dan Gregoria Mariska Siap Tempur!

NEW DELHI – Jadwal semifinal India Open 2025 akan dibahas Okezone. Dua wakil Indonesia yakni Jonatan Christie dan Gregoria Mariska Tunjung siap tempur!

India Open 2025 telah memasuki babak semifinal. Seluruh pertandingan akan digelar di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India, pada Sabtu (18/1/2025) siang hingga malam WIB.

1. 2 Wakil

Indonesia menyisakan dua wakilnya di babak semifinal. Mereka adalah Jonatan di tunggal putra dan Gregoria di tunggal putri.

Jonatan berhasil melaju ke semifinal usai mengalahkan Lin Chun-Yi 22-20, 9-21, dan 21-10. Ia akan menantang Viktor Axelsen di empat besar.

Tentu saja, ini bukan sebuah laga yang mudah. Secara rekor pertemuan, Jonatan masih kalah cukup jauh dari Axelsen.

2. Berat

Pertandingan tidak kalah berat akan dijalani Gregoria. Usai menyisihkan wakil tuan rumah Pusarla V Sindhu di babak perempatfinal, lawan tangguh berikutnya sudah menanti.