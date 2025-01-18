Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal India Open 2025: Libas Wakil Taiwan, Jonatan Christie Susul Gregoria Mariska ke Semifinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |05:20 WIB
Hasil Perempatfinal India Open 2025: Libas Wakil Taiwan, Jonatan Christie Susul Gregoria Mariska ke Semifinal
Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
NEW DELHI – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie berhasil menyusul Gregoria Mariska Tunjung lolos ke semifinal India Open 2025. Jonatan memastikan hal tersebut usai mengalahkan wakil Taiwan, Lin Chun-Yi di babak perempatfinal yang berakhir pada Jumat (17/1/2025) malam WIB.

Laga tersebut digelar di K.D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India. Jonatan yang sempat kesulitan sukses memenangkan pertandingan dalam tiga gim dengan skor 22-20, 9-21, dan 21-10.

Jalannya Pertandingan

Jonatan Christie mengawali pertandingan dengan cukup percaya diri. Pebulu tangkis kelahiran Jakarta itu berhasil mengungguli Lin dengan permainan cepat dan pukulan menyilang yang akurat.

Meski demikian, Lin tidak mau kalah dan mengejar ketertinggalan lewat permainan cepatnya. Kejar-kejaran poin antara kedua tunggal putra itupun terjadi menjelang jeda interval gim pertama.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Pada jeda interval gim pertama, Jonatan yang kesulitan mengimbangi permainan Lin tertinggal 9-11. Setelah rehat, Jojo mencoba untuk bermain lebih agresif untuk mendobrak pola bertahan Lin.

Hasilnya manis, dia sukses membalikkan keadaan menjadi 16-15. Jojo kemudian mempertahankan performa apiknya meski Lin terus melawan. Pada akhirnya, Jonatan berhasil memenangkan pertandingan gim pertama dengan skor 22-20.

Beralih pada gim kedua, Jojo langsung tertinggal sejak awal pertandingan. Lin bermain agresif untuk membuat jawara All England 2024 itu kesulitan mengembangkan permainannya.

 

Halaman:
1 2
