Reaksi Fajar/Rian Gagal Tembus Perempatfinal India Open 2025: Semoga di Indonesia Masters 2025 Jauh Lebih Baik!

NEW DELHI – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, gagal tembus perempatfinal India Open 2025. Mereka pun berharap bisa tampil jauh lebih baik di Indonesia Masters 2025 yang digelar pekan depan.

Langkah Fajar/Rian sendiri terhenti di babak 16 besar India Open 2025. Pasangan ranking empat dunia itu berharap bisa segera bangkit.

1. Fajar/Rian Tumbang di Tangan Ganda Thailand

Langkah Fajar/Rian dihentikan pasangan Thailand, Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh, di K.D Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Kamis 16 Januari 2025 malam WIB. Mereka kalah lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 22-24, 21-16, dan 16-21.

Ini menjadi hasil pahit kedua beruntun yang didapat Fajar/Rian dalam dua turnamen awal. Sebab di turnamen sebelumnya, yakni Malaysia Open 2025, mereka harus terhenti di babak pertama.

Fajar pun mengakui penampilannya bersama Rian di dua turnamen awal masih belum memuaskan. Karena itu, dia berharap bisa bangkit di Indonesia Masters 2025.

“Di dua turnamen awal ini kami belum cukup baik penampilannya jadi kami mau mencoba mengembalikan performa dulu. Di Indonesia Masters semoga kami bisa memberikan yang jauh lebih oke,” kata Fajar dalam rilis PBSI, Kamis (16/1/2025).