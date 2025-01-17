Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Fajar/Rian Gagal Tembus Perempatfinal India Open 2025: Semoga di Indonesia Masters 2025 Jauh Lebih Baik!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |05:54 WIB
Reaksi Fajar/Rian Gagal Tembus Perempatfinal India Open 2025: Semoga di Indonesia Masters 2025 Jauh Lebih Baik!
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, gagal tembus perempatfinal India Open 2025. Mereka pun berharap bisa tampil jauh lebih baik di Indonesia Masters 2025 yang digelar pekan depan.

Langkah Fajar/Rian sendiri terhenti di babak 16 besar India Open 2025. Pasangan ranking empat dunia itu berharap bisa segera bangkit.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto beraksi di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

1. Fajar/Rian Tumbang di Tangan Ganda Thailand

Langkah Fajar/Rian dihentikan pasangan Thailand, Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh, di K.D Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Kamis 16 Januari 2025 malam WIB. Mereka kalah lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 22-24, 21-16, dan 16-21.

Ini menjadi hasil pahit kedua beruntun yang didapat Fajar/Rian dalam dua turnamen awal. Sebab di turnamen sebelumnya, yakni Malaysia Open 2025, mereka harus terhenti di babak pertama.

Fajar pun mengakui penampilannya bersama Rian di dua turnamen awal masih belum memuaskan. Karena itu, dia berharap bisa bangkit di Indonesia Masters 2025.

“Di dua turnamen awal ini kami belum cukup baik penampilannya jadi kami mau mencoba mengembalikan performa dulu. Di Indonesia Masters semoga kami bisa memberikan yang jauh lebih oke,” kata Fajar dalam rilis PBSI, Kamis (16/1/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/40/3117311/viktor_axelsen_masih_kesal_dengan_jonatan_christie-nVED_large.jpg
Viktor Axelsen Masih Kesal dengan Jonatan Christie Usai India Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/40/3105913/viktor_axelsen-F2x8_large.jpg
Hasil Lengkap Final India Open 2025: Viktor Axelsen dan An Se Young Kompak Sabet Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/40/3105778/gregoria_mariska_tunjung-U6Wt_large.jpeg
Penyebab Gregoria Mariska Tak Terlalu Kecewa Terhenti di Semifinal India Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/40/3105743/viktor_axelsen-uwDO_large.jpg
Jadwal Final India Open 2025: Tanpa Wakil Indonesia, Viktor Axelsen Juara Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/40/3105710/tunggal_putri_indonesia_gregoria_mariska_tunjung-qkNv_large.jpg
Hasil Semifinal India Open 2025: Dihentikan An Se Young, Gregoria Mariska Gagal ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/40/3105602/jonatan_christie-YWhj_large.jpeg
Semifinal India Open 2024: Hadapi Viktor Axelsen, Jonatan Christie Bicara Kans Menang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement