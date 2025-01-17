5 Pebulu Tangkis Ganda Indonesia Beda Negara yang sukses Raih Juara, Nomor 1 Pasangan Emas Olimpiade!

Tony Gunawan/Candra Wijaya berpasangan sejak masih satu negara hingga berbeda kewarganegaraan (Foto: Instagram/@t_gun75)

BERIKUT Iima pebulu tangkis ganda Indonesia beda negara yang sukses raih juara. Salah satunya pernah menyabet emas di Olimpiade.

Pasangan beda negara dalam ajang bulu tangkis di nomor ganda bukan hal yang aneh. Bahkan, di dunia tepok bulu Indonesia, ada pasangan beda negara.

Lalu, siapa saja lima pebulu tangkis ganda Indonesia beda negara itu? Simak ulasan berikut ini.

5. Hendra Setiawan/Tan Boon Heong

Hendra merupakan pemain andalan Indonesia. Sementara, Tan adalah pebulu tangkis dari Malaysia. Keduanya sempat berpasangan pada 2017.

Ketika itu, Hendra tak memiliki partner usai sempat berpisah dengan Mohammad Ahsan. Pasangan ini sanggup meraih runner-up di Australia Open 2017.

4. Flandy Limpele/Anastasia Russkikh

Flandy tercatat pernah dua kali berpasangan dengan pemain beda negara. Salah satunya adalah dengan Russkikh yang berasal dari Rusia.

Limpele/Russkikh berhasil menuai juara di Rusia Open 2009. Mereka mengalahkan Vitalij Durkin/Nina Vislova (21-14 dan 25-23) di babak final.