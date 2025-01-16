Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar India Open 2025: Jonatan Christie Lolos ke Perempatfinal Usai Kalahkan Wakil Taiwan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |21:45 WIB
Hasil 16 Besar India Open 2025: Jonatan Christie Lolos ke Perempatfinal Usai Kalahkan Wakil Taiwan
Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
NEW DELHI – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie sukses mengalahkan wakil Taiwan, Su Li Yang di 16 besar India Open 2025, pada Kamis (16/1/2025) malam WIB. Jonatan tepatnya lolos ke perempatfinal usai menang dengan skor 21-16 dan 21-11 usai berjuang selama 40 menit.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di K.D Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Jonatan memulai pertandingannya dengan sangat baik. Pemain yang akrab disapa Jojo itu ungguli Su Li Yang dengan skor 6-4.

Poin demi poin terus dicuri Jonatan. Alhasil, pemain asal Jakarta itu unggul di interval gim pertama dengan skor 11-7 asal Su Li Yang.

Usai interval, Jonatan semakin menjadi-jadi. Dia terus memperlebar keunggulannya menjadi 17-14. Alhasil, dia menutup gim pertama dengan kemenangan 21-16 atas Su Li Yang.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Di gim kedua, Jonatan kembali tancap gas. Pemain ranking tiga dunia ini bahkan unggul sangat jauh dengan skor 8-1 atas Su Li Yang.

 

1 2
