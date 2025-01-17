Segini Gaji Jorge Martin di Tim Aprilia 2025

SEGINI gaji Jorge Martin di tim Aprilia 2025. Pendapatan yang diperoleh juara dunia MotoGP 2024 ini memang tercatat meningkat pesat di tim barunya, Aprilia Racing.

Hal ini tentunya tak terlepas dengan kiprah fantastis Jorge Martin di MotoGP 2024. Dia diketahui sukses menyabet gelar juara.

Pembalap MotoGP asal Spanyol itu sukses meraih gelar juara pada 2024, dengan raihan 508 poin. Jorge Martin meninggalkan pesaing terdekatnya, Francesco Bagnaia, yang punya 498 poin.

Usai menorehkan keberhasilan itu, Jorge Martin meninggalkan tim lamanya, Pramac Racing yang merupakan tim satelit Ducati. Kini pembalap 26 tahun itu justru lebih memilih gabung bersama Aprilia untuk musim 2025.

1. Gaji Jorge Martin

Salah satu alasan yang cukup disorot media atas kepindahannya ke Aprilia adalah gaji yang ditawarkan tim itu. Diketahui, Aprilia menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi ketimbang yang didapat Jorge Martin ketika masih bersama dengan Pramac Racing.

Mantan pembalap MotoGP yang kini jadi pengamat, Neil Hodgson, pernah menyebutkan bahwa gaji tim satelit memang lebih rendah ketimbang pembalap tim pabrikan.

Gaji Jorge Martin bersama dengan Aprilia memang belum diketahui secara pasti, namun juara MotoGP 2024 itu diperkirakan akan memperoleh sekira 3,5 juta poundsterling atau sekira Rp70 miliar per tahun.

Menurut Neil Hodgson, Jorge Martin hanya mendapat sekitar 1,5 juta poundsterling atau sekira Rp30 miliar per tahun ketika masih membela Pramac Racing.

Adapun sumber MotoGP News, yang menyebut bahwa gaji Martin adalah sekira 560 ribu poundsterling atau setara dengan Rp11,2 miliar per tahun di Pramac. Angka tersebut masih jauh lebih kecil dari pendapatan yang akan diterimanya di Aprilia.