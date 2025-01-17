Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Segini Gaji Jorge Martin di Tim Aprilia 2025

Rizky Darmawan , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |14:01 WIB
Segini Gaji Jorge Martin di Tim Aprilia 2025
Jorge Martin resmi gabung Aprilia Racing di MotoGP 2025. (Foto: Instagram/@88jorgemartin)
A
A
A

SEGINI gaji Jorge Martin di tim Aprilia 2025. Pendapatan yang diperoleh juara dunia MotoGP 2024 ini memang tercatat meningkat pesat di tim barunya, Aprilia Racing.

Hal ini tentunya tak terlepas dengan kiprah fantastis Jorge Martin di MotoGP 2024. Dia diketahui sukses menyabet gelar juara.

Jorge Martin juara MotoGP 2024 @89jorgemartin

Pembalap MotoGP asal Spanyol itu sukses meraih gelar juara pada 2024, dengan raihan 508 poin. Jorge Martin meninggalkan pesaing terdekatnya, Francesco Bagnaia, yang punya 498 poin.

Usai menorehkan keberhasilan itu, Jorge Martin meninggalkan tim lamanya, Pramac Racing yang merupakan tim satelit Ducati. Kini pembalap 26 tahun itu justru lebih memilih gabung bersama Aprilia untuk musim 2025.

1. Gaji Jorge Martin

Salah satu alasan yang cukup disorot media atas kepindahannya ke Aprilia adalah gaji yang ditawarkan tim itu. Diketahui, Aprilia menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi ketimbang yang didapat Jorge Martin ketika masih bersama dengan Pramac Racing.

Mantan pembalap MotoGP yang kini jadi pengamat, Neil Hodgson, pernah menyebutkan bahwa gaji tim satelit memang lebih rendah ketimbang pembalap tim pabrikan.

Gaji Jorge Martin bersama dengan Aprilia memang belum diketahui secara pasti, namun juara MotoGP 2024 itu diperkirakan akan memperoleh sekira 3,5 juta poundsterling atau sekira Rp70 miliar per tahun.

Menurut Neil Hodgson, Jorge Martin hanya mendapat sekitar 1,5 juta poundsterling atau sekira Rp30 miliar per tahun ketika masih membela Pramac Racing.

Adapun sumber MotoGP News, yang menyebut bahwa gaji Martin adalah sekira 560 ribu poundsterling atau setara dengan Rp11,2 miliar per tahun di Pramac. Angka tersebut masih jauh lebih kecil dari pendapatan yang akan diterimanya di Aprilia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178725/marco_bezzecchi-wGgd_large.jpg
Marc Marquez Masih Absen, Marco Bezzecchi Sapu Bersih Kemenangan di MotoGP Malaysia 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178600/fabio_di_giannantonio_resah_melihat_kebangkitan_para_pesaing_terutama_ktm_dan_aprilia-YwPT_large.jpg
Pesaing Mulai Bangkit, Fabio Di Giannantonio Ultimatum Ducati Jelang 3 Seri Terakhir MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178610/fabio_quartararo_tampak_stress_dengan_performa_motor_yamaha_yzr_m1_besutannya-zhLJ_large.jpg
Stress dengan Performa Yamaha, Fabio Quartararo Mau Healing Usai MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178540/berikut_lima_pembalap_top_yang_paling_sering_menang_di_motogp_malaysia-lepK_large.jpg
5 Pembalap Top yang Paling Banyak Menang di MotoGP Malaysia, Nomor 1 Valentino Rossi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178510/simak_kisah_pembalap_top_max_biaggi_yang_hengkang_dari_motogp_karena_valentino_rossi-XaYv_large.jpg
Kisah Pembalap Top Asal Italia Max Biaggi, Putuskan Hengkang dari MotoGP karena Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/38/3178305/ale-GMqR_large.jpg
Makin Dekat Jadi Runner-Up MotoGP 2025, Alex Marquez Jaga Mentalitas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement