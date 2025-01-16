Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Waspada Hadapi Su Li Yang di 16 Besar India Open 2025: Pertemuan Sebelumnya Sangat Ramai!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |10:55 WIB
Jonatan Christie Waspada Hadapi Su Li Yang di 16 Besar India Open 2025: Pertemuan Sebelumnya Sangat Ramai!
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JONATAN Christie waspada jelang hadapi Su Li Yang (Taiwan) di 16 besar India Open 2025. Pasalnya, pertemuan sebelumnya antara dirinya dengan Su Li Yang berlangsung sangat ramai.

Secara khusus, Jonatan Christie mewaspadai pola serangan Su Li Yang. Keduanya akan saling berhadap dalam babak 16 besar India Open 2025 di K.D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India, Kamis (16/1/2025).

Jonatan Christie bermain di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)

1. Jonatan Christie Lolos 16 Besar

Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- sukses lolos ke babak 16 besar India Open 2025. Kepastian itu didapat setelah dirinya mengandaskan wakil Taiwan, Wang Tzu Wei.

Jonatan sukses memenangkan pertandingan dalam dua gim langsung. Laga berakhir dengan skor 21-18 dan 21-15.

Di babak 16 besar, Jonatan Christie akan menghadapi wakil lain Taiwan, yakni Su Li Yang. Atlet berusia 27 tahun itu mengatakan sebenarnya tidak masalah akan menghadapi siapa saja dalam 16 besar India Open 2025. Dia pun sangat termotivasi melawan Su Li Yang karena akan membuatnya bekerja keras.

"Ketemu tunggal Chinese Taipei lagi, Su Li Yang. Di pertemuan sebelumnya berjalan sangat ramai," kata Jonatan dalam keterangannya, Kamis (16/1/2024).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
