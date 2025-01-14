Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil India Open 2025: Gregoria Mariska Pulangkan Wakil Denmark

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |14:08 WIB
Hasil India Open 2025: Gregoria Mariska Pulangkan Wakil Denmark
Gregoria Mariska Tunjung berhasil melaju ke 16 besar India Open 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI – Gregoria Mariska Tunjung berhasil melewati babak pertama India Open 2025 Super 750. Tunggal putri Indonesia itu mengalahkan Line Christophersen 25-27, 21-12, dan 11-21.

Bermain di K. D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India, Selasa (14/1/2025) siang WIB, Gregoria sesekali mendapat perlawanan dari Christophersen yang membuatnya kerap kehilangan poin. Hanya saja sejumlah kesalahan sendiri memberi keuntungan bagi lawan. 

Gregoria Mariska Tunjung. pbsi

Pada awal gim pertama, Gregoria sempat unggul 11-9 hingga 14-11. Namun, setelah itu ialengah dan kedudukan imbang 14-14. Bahkan, perempuan asal Wonogiri itu sempat tertinggal di kedudukan 16-17.

Saat poin ini pula, laga sempat terhenti sejenak karena lampu di lapangan mati. Namun, tak lama setelah itu laga kembali berlanjut dan berjalan sengit.

Duel semakin seru karena terjadi enam kali deuce. Tetapi, pada akhirnya Gregoria harus memberikan kemenangan kepada Christophersen karena kerap membuat kesalahan sendiri 25-27.

Memasuki gim kedua, Gregoria benar-benar bangkit dan tak mau kecolongan seperti di gim pertama dan bermain agresif. Meski sempat mendapat perlawanan, tapi ia langsung tancap gas.

 

Halaman:
1 2
