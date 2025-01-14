Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ini Target PBSI untuk Jonatan Christie Cs di India Open 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |11:57 WIB
Ini Target PBSI untuk Jonatan Christie Cs di India Open 2025
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

TARGET PBSI di India Open 2025 terungkap. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Eng Hian, menegaskan tim bulu tangkis Indonesia ingin berprestasi dalam India Open 2025.

Tak ayal, para pemain mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Dengan begitu, Gregoria Mariska Tunjung cs dapat bersaing dengan tim-tim lainnya.

Gregoria Mariska Tunjung. pbsi

1. Target di India Open 2025

Sebagaimana diketahui, India Open 2025 yang berlevel Super 750 ini mulai bergulir pada hari ini, Selasa (14/1/2025). Turnamen yang akan berlangsung hingg 19 Januari 2025 itu digelar di K. D. Jadhav Indoor Stadium, India.

Dalam India Open 2025, ada enam lima wakil dari Indonesia yang ambil bagian. Menariknya, turnamen tersebut akan menjadi debut pasangan baru Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan juga Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

"Kalau target, sudah pasti dipasang," kata Eng Hian di Jakarta, Senin 13 Januari 2025.

 

Halaman:
1 2
