Sadar Diri Bukan Lagi Favorit Juara, Jorge Martin Targetkan Hal Ini di MotoGP 2025

SCORZE – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin mengakui dirinya bukanlah favorit juara di MotoGP 2025. Namun, Martin akan berusaha untuk setidaknya bersaing di perebutan tiga besar pada musim 2025 ini.

Banyak alasan mengapa Martin pesimis, salah satunya tentu karena ia butuh waktu untuk beradaptasi dengan motor RS-GP milik Aprilia. Untuk itu, jika disuruh memilih, maka Martin menilai Fracnesco Bagnaia yang mungkin menjadi favorit, baru setelahnya Marc Marquez.

1. Jagokan Bagnaia di MotoGP 2025

Bagnaia akan bertandem dengan Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo. Publik pun sudah dibuat penasaran dengan performa The Baby Alien -julukan Marquez- bersama tim pabrikan asal Italia tersebut.

Pasalnya, Marquez langsung moncer di musim perdananya bersama tim satelit Gresini Ducati dengan finis di posisi tiga. Performanya yang ciamik itu membuat The Baby Alien promosi ke tim pabrikan di MotoGP 2025.

Francesco Bagnaia melaju pada Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

Marquez pun cukup difavoritkan sebagai kandidat juara musim depan. Tapi bagi Martin, Bagnaia tetap akan menjadi yang terdepan.

“Saat ini saya melihat Pecco sebagai favorit, dengan Marc sangat dekat,” ujar Martin, dilansir dari Crash, Selasa (14/1/2025).