HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Legenda UFC yang Mau Muntah Lihat Duel Mike Tyson vs Jake Paul

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |10:07 WIB
Kisah Legenda UFC yang Mau Muntah Lihat Duel Mike Tyson vs Jake Paul
Duel Mike Tyson vs Jake Paul. (Foto: Instagram/@jakepaul)
A
A
A

KISAH legenda UFC yang mau muntah lihat duel Mike Tyson vs Jake Paul akan diulas dalam artikel ini. Legenda UFC yang dimaksud itu adalah Don Frye.

Don Frye pun beberkan alasan mengapa dirinya merasakan hal tersebut saat menyaksikan pertarungan sensasional yang sudah dinantikan publik dunia itu. Duel Mike Tyson vs Jake Paul sendiri diketahui digelar pada tahun lalu.

Profil Jake Paul, YouTuber yang kalahkan Mike Tyson @netflix

1. Duel Mike Tyson vs Jake Paul

Pertarungan Mike Tyson vs Jake Paul digelar pada November 2024. Duel yang berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat, pada Sabtu 16 November 2024 siang WIB itu pun dimenangkan Jake Paul.

Pertarungan ini berjalan delapan ronde seperti direncanakan. Sayangnya, si Leher Beton -julukan Mike Tyson- kalah angka 72-80, 73-79, dan 73-79.

Jake Paul memang sudah diprediksi bakal meraih kemenangan lantaran secara usia memang jauh lebih muda. Kala melakoni duel itu, Mike sudah menginjak umur 58 tahun. Sementara Jake Paul, dia baru berumur 27 tahun.

Comeback Mike Tyson ke ring tinju ini sendiri jadi sorotan besar. Bahkan, pertarungan itu memecahkan rekor penonton via siaran live streaming.

 

Halaman:
1 2
