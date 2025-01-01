Emosi Hasil Adu Tinjunya dengan Jake Paul Disebut Sudah Diatur, Mike Tyson Ungkap Fakta Menarik

MANTAN juara dunia tinju kelas berat, Mike Tyson emosi karena pertarungan tinjunya dengan Jake Paul disebut sudah diatur. Padahal, Mike Tyson mengaku tubuhnya terasa sakit di beberapa titik usai bertarung melawan youtuber asal Amerika Serikat tersebut.

Beberapa waktu lalu memang beredar rumor pertarungan Mike Tyson vs Jake Paul settingan alias sudah diatur. Pasalnya, Mike Tyson dianggap sengaja mengalah dalam pertarungan yang digelar di AT&T Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat (AS), pada Sabtu 16 November 2024.

1. Dugaan Mike Tyson Sengaja Mengalah

Meski sudah berusia 58 tahun, si Leher Beton –julukan Mike Tyson– terlihat masih mampu untuk merobohkan Jake Paul. Namun, ketika pukulan Mike Tyson masuk, ia tiba-tiba menarik diri dan membiarkan Jake Paul memukulnya.

Alhasil, Jake Paul dinyatakan menang angka dengan skor 72-80, 73-79, dan 73-79. Usai pertarungan itu, Mike Tyson pun mendapatkan uang sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekira Rp323 miliar.

Jake Paul menang angka atas Mike Tyson (Foto: Instagram/@mostvaluablepromotions)

Uang yang besar itu diraih karena Mike Tyson kalah, andai menang mungkin jumlah nominalnya tak sebesar itu. Karena itulah, kuat dugaan Mike Tyson sejak awal sengaja mengalah demi bisa kalah angka dari Jake Paul dalam pertarungan yang berlangsung delapan ronde itu.

2. Mike Tyson Bantah Pertarungan dengan Jake Paul Settingan

Menanggapi isu tersebut, Mike Tyson dengan tegas membantahnya. Ia mengungkapkan fakta menarik, yang mana tubuhnya merasa sakit-sakitan usai bertarung melawa Jake Paul.