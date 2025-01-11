Resmi! Herry IP Jadi Pelatih Kepala Pebulutangkis Ganda Putra Malaysia

Herry IP resmi jadi pelatih ganda putra Malaysia. (Foto: BAM)

HERRY Iman Pierngadi (Herry IP) resmi jadi pelatih kepala pebulutangkis ganda putra Malaysia. Pengumuman itu disampaikan langsung Asosiasi Badminton Malaysia (BAM).

Pengumuman itu disampaikan BAM lewat akun X resminya (@BA_Malaysia), Sabtu (11/1/2025). Dengan begitu, Herry IP akan menganani Aaron Chia cs.

“RESMI: BAM Menunjuk Pelatih Kepala Ganda Putra Baru Persatuan Bulu Tangkis Malaysia (BAM) dengan bangga mengumumkan penunjukan legenda ganda Indonesia Herry Iman Pierngadi sebagai Pelatih Kepala Ganda Putra Nasional yang baru,” tulis akun tersebut, dikutip pada Sabtu (11/1/2025).

1. Disambut Antusias BAM

BAM menyebut penunjukan ini membanggakan bagi kancah bulu tangkis Malaysia. Bagaimana tidak, Herry IP memiliki rekam jejak yang mentereng ketika melatih ganda putra Indonesia.

“Herry memiliki rekam jejak yang gemilang, pernah melatih juara Olimpiade Candra Wijaya-Tony Gunawan (Sydney 2000) dan Hendra Setiawan-Markis Kido (Beijing 2008),” tulis akun X resmi BAM.

Dengan demikian, Herry IP sudah dipastikan menjadi pengganti Tan Bin Shen di ganda putra Malaysia. Menurut keterangan BAM, pelatih berusia 62 tahun itu akan memulai kiprahnya bersama ganda putra Malaysia pada 1 Februari 2025.

“Herry akan resmi memulai masa jabatannya di BAM pada 1 Februari 2025,” tulis akun X resmi BAM.