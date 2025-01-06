JAKARTA - Pasangan Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan memiliki sedikit wejangan untuk para juniornya yang kini menempati tim ganda putra Pelatnas PBSI. Ahsan/Hendra tepatnya berpesan untuk terus berjuang hingga berhasil mencapai mimpi-mimpinya di dunia bulu tangkis.
Pernyataan pasangan yang akrab disapa The Daddies itu bisa dikatakan sebagai pesan perpisahan. Sebab memang Ahsan/Hendra akan segera pensiun sebagai pebulutangkis profesional.
Meski masih akan menjalani laga terakhir pada Indonesia Masters 2025 di Januari ini, Ahsan/Hendra sudah dipastikan akan gantung raket. Menariknya, momen perpisahan Ahsan/Hendra itu digelar bersamaan dengan acara perpisahan dua pelatih legendaris lainnya yakni Herry Iman Pierngadi dan Aryono Miranat.
Pada momen tersebut, Ahsan/Hendra menyampaikan harapan kepada para pemain pelatnas PBSI. Mereka berharap Fajar Alfian dkk bisa mendapatkan hasil terbaik meski tanpa kehadiran para seniornya.
"Buat teman-teman, good luck buat yang masih di pelatnas," ucap Hendra, dalam channel Youtube miliknya, dikutip Senin (6/1/2025).
"Saya juga mengucapkan selamat berjuang buat adik-adik ini, semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai," kata Ahsan.