HOME SPORTS NETTING

Bakal Segera Pensiun, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Kirim Pesan Ini untuk Ganda Putra Pelatnas PBSI

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 06 Januari 2025 |20:43 WIB
Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan memiliki sedikit wejangan untuk para juniornya yang kini menempati tim ganda putra Pelatnas PBSI. Ahsan/Hendra tepatnya berpesan untuk terus berjuang hingga berhasil mencapai mimpi-mimpinya di dunia bulu tangkis.

1. Pesan Ahsan/Hendra untuk Para Junior

Pernyataan pasangan yang akrab disapa The Daddies itu bisa dikatakan sebagai pesan perpisahan. Sebab memang Ahsan/Hendra akan segera pensiun sebagai pebulutangkis profesional.

Meski masih akan menjalani laga terakhir pada Indonesia Masters 2025 di Januari ini, Ahsan/Hendra sudah dipastikan akan gantung raket. Menariknya, momen perpisahan Ahsan/Hendra itu digelar bersamaan dengan acara perpisahan dua pelatih legendaris lainnya yakni Herry Iman Pierngadi dan Aryono Miranat.

Pada momen tersebut, Ahsan/Hendra menyampaikan harapan kepada para pemain pelatnas PBSI. Mereka berharap Fajar Alfian dkk bisa mendapatkan hasil terbaik meski tanpa kehadiran para seniornya.   

Acara Perpisahan Ganda Putra Indonesia untuk Herry IP dan Aryono Miranat. (Instagram/fajaralfian95)
Acara Perpisahan Ganda Putra Indonesia untuk Herry IP dan Aryono Miranat. (Instagram/fajaralfian95)

"Buat teman-teman, good luck buat yang masih di pelatnas," ucap Hendra, dalam channel Youtube miliknya, dikutip Senin (6/1/2025).

"Saya juga mengucapkan selamat berjuang buat adik-adik ini, semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai," kata Ahsan.

 

Telusuri berita Sport lainnya
