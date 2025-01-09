Jelang IBL 2025: Pelita Jaya Resmi Luncurkan Skuad, Siap Pertahankan Gelar Juara

JAKARTA – Pelita Jaya resmi luncurkan skuad untuk IBL 2025. Mereka pun siap pertahankan gelar juara di Indonesia Basketball League (IBL) 2025.

Acara peluncuran skuad Pelita Jaya berlangsung di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2025) siang WIB. Komposisi skuad mereka tidak banyak berubah.

1. Skuad Pelita Jaya

Pelita Jaya merekrut empat pemain asing kenamaan untuk mengarungi IBL 2025. Mereka adalah JaQuori McLaughlin, KJ McDaniels, James Dickey, dan Christopher McCullough.

Komisaris Pelita Jaya, Anindhita Bakrie, mengungkapkan bahwa target mereka di musim depan adalah jelas mempertahankan gelar juara. Walaupun memang tidak mudah karena kontestan lainnya juga memiliki skuad yang kuat.

“Target tahun ini jelas ingin mendapatkan gelar back to back, pasti mudah karena tim-tim lain juga bersaing,” kata Anindhita dalam acara peluncuran skuad Pelita Jaya, Kamis (9/1/2025).

Anindhita juga menambahkan kalau beban Pelita Jaya di musim depan akan semakin berat. Sebab, tim yang telah mengoleksi empat gelar juara itu akan kembali bermain di Basketball Champions League (BCL) Asia 2025.

“Tahun ini kami kembali mengikuti BCL Asia sehingga jadwalnya pun sangat ketat. Kami akan terbang ke berbagai negara, jadi seolah-olah kami main di dua liga,” ujar dia.