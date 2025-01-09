Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Jelang IBL 2025, Pelatih Satria Muda Bicara soal Kebugaran Skuadnya

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |00:05 WIB
Jelang IBL 2025, Pelatih Satria Muda Bicara soal Kebugaran Skuadnya
Satria Muda siap mentas di IBL 2025. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

PELATIH Satria Muda Pertamina, Youbel Sondakh, bicara soal kebugaran skuadnya jelang IBL 2025. Dia mamastikan timnya siap tempur.

Ya, Satria Muda baru saja memperkenalkan komposisi skuadnya untuk Indonesia Basketball League (IBL) 2025. Youbel Sondakh mengatakan pasukannya sudah matang dan siap tempur di kompetisi tersebut.

satria muda 2025 foto cikal

Komposisi Baru

Komposisi skuad baru diperkenalkan Satria Muda Pertamina di FX Sudirman, Jakarta pada Rabu 8 Januari 2025 siang WIB. Untuk tahun ini, tim yang sudah mengoleksi 12 gelar juara ini tidak begitu banyak melakukan perubahan.

Satria Muda Pertamina akan tetap diperkuat oleh nama-nama seperti Widyanta Putra Teja, Juan Laurent, Sandi Ibrahim Aziz, Abraham Damar Grahita, dan Ali Bagir. Tak hanya itu, ada dua pemain yang baru datang yakni Bryan Elang dan Mario Davidson.

Sejumlah legion asing seperti LeBryan Nash, Wendell Lewis, Randy Bell, dan Jarron Crump juga akan tetap menghiasi skuad Satria Muda Pertamina. Namun yang berbeda, mereka akan kehilangan sosok senior Arki Wisnu.

 

Halaman:
1 2
