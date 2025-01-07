Hasil Drawing India Open 2025: 2 Pasangan Baru Indonesia Rinov/Lisa dan Dejan/Fadia Langsung Hadapi Lawan Berat!

HASIL drawing India Open 2025 sudah dirilis. Dua pasangan baru dari Indonesia, Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati dan Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan langsung dihadapkan dengan lawan berat.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah resmi merilis hasil undian India Open 2025 pada hari ini, Selasa (7/1/2025). Turnamen berlevel Super 750 itu akan berlangsung di New Delhi pada 14-19 Januari 2025.

1. Ganda Campuran Baru Dapat Lawan Berat

Berdasarkan hasil undian, beberapa wakil Indonesia akan mendapat sejumlah tantangan di babak 32 besar. Sebut saja seperti di sektor ganda campuran.

Duet Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati akan langsung bertemu unggulan keempat asal Malaysia, yakni Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie. Ini akan menjadi pembuktian bagi Rinov/Lisa sebagai pasangan baru.

Pasangan baru lainnya, yakni Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan berjumpa pasangan muda asal Denmark. Lawan tersebut adalah Mads Vestergaard/Christine Busch.

2. Pemain Andalan Tanah Air Harus Tetap Waspada

Sementara itu, di sektor tunggal putra, dua wakil Indonesia juga akan bertemu kuda hitam milik Taiwan. Anthony Sinisuka Ginting akan berhadapan dengan Lin Chun-Yi, sedangkan Jonatan melawan Wang Tzu Wei.

Pada sektor tunggal putri, Gregoria yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia akan bertemu wakil Denmark. Pemain unggulan keempat itu akan bersua Line Christophersen.

Tak hanya Gregoria, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juga menjadi satu-satunya utusan ganda putra Indonesia di India Open 2025. Pada babak 32 besar, Fajar/Rian akan berhadapan dengan wakil Malaysia, Lim Tze Jian/Wong Tien Ci.

Sementara itu, Indonesia tidak mengirimkan satu wakil pun di sektor ganda putri. Total, hanya ada enam wakil Indonesia di India Open 2025.