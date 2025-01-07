HASIL drawing India Open 2025 sudah dirilis. Dua pasangan baru dari Indonesia, Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati dan Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan langsung dihadapkan dengan lawan berat.
Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah resmi merilis hasil undian India Open 2025 pada hari ini, Selasa (7/1/2025). Turnamen berlevel Super 750 itu akan berlangsung di New Delhi pada 14-19 Januari 2025.
Berdasarkan hasil undian, beberapa wakil Indonesia akan mendapat sejumlah tantangan di babak 32 besar. Sebut saja seperti di sektor ganda campuran.
Duet Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati akan langsung bertemu unggulan keempat asal Malaysia, yakni Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie. Ini akan menjadi pembuktian bagi Rinov/Lisa sebagai pasangan baru.
Pasangan baru lainnya, yakni Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan berjumpa pasangan muda asal Denmark. Lawan tersebut adalah Mads Vestergaard/Christine Busch.
Sementara itu, di sektor tunggal putra, dua wakil Indonesia juga akan bertemu kuda hitam milik Taiwan. Anthony Sinisuka Ginting akan berhadapan dengan Lin Chun-Yi, sedangkan Jonatan melawan Wang Tzu Wei.
Pada sektor tunggal putri, Gregoria yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia akan bertemu wakil Denmark. Pemain unggulan keempat itu akan bersua Line Christophersen.
Tak hanya Gregoria, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juga menjadi satu-satunya utusan ganda putra Indonesia di India Open 2025. Pada babak 32 besar, Fajar/Rian akan berhadapan dengan wakil Malaysia, Lim Tze Jian/Wong Tien Ci.
Sementara itu, Indonesia tidak mengirimkan satu wakil pun di sektor ganda putri. Total, hanya ada enam wakil Indonesia di India Open 2025.