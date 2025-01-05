Reaksi Merendah Megawati Hangestri Usai Sabet Gelar Pemain Terbaik di Putaran Ketiga Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025

REAKSI merendah ditunjukkan bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, usai sabet gelar pemain pemain terbaik alias MVP di putaran ketiga Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Megawati ogah sombong dengan pencapaian manisnya itu.

Ya, Megawati didapuk sebagai pemain terbaik di putaran ketiga bukan tanpa alasan. Sebab, performa pemain berjuluk Megatron itu memang sangat memukau.

1. Kiprah Manis Megawati Hangestri

Megawati memang mengukir kiprah manis di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 bersama Red Sparks. Tercatat, dia mengemas 155 poin untuk Red Sparks selama di putaran ketiga.

Pemain berjuluk Megatron itu mengaku sangat bersyukur atas pencapaian manisnya ini. Apalagi, dia juga sukses membawa Red Sparks mencatat rekor delapan kemenangan beruntun, menyamai pencapaian rekor tim di musim 2008-2009.

“Saya sangat bersyukur tim kami menang dan saya juga bisa meraih MVP,” tutur Megawati, dikutip dari News1, Minggu (5/1/2025).