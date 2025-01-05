Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Reaksi Merendah Megawati Hangestri Usai Sabet Gelar Pemain Terbaik di Putaran Ketiga Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |02:04 WIB
Reaksi Merendah Megawati Hangestri Usai Sabet Gelar Pemain Terbaik di Putaran Ketiga Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025
Megawati Hangestri kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

REAKSI merendah ditunjukkan bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, usai sabet gelar pemain pemain terbaik alias MVP di putaran ketiga Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Megawati ogah sombong dengan pencapaian manisnya itu.

Ya, Megawati didapuk sebagai pemain terbaik di putaran ketiga bukan tanpa alasan. Sebab, performa pemain berjuluk Megatron itu memang sangat memukau.

Megawati Hangestri Pertiwi (Foto: Instagram/@kovopr_official)

1. Kiprah Manis Megawati Hangestri

Megawati memang mengukir kiprah manis di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 bersama Red Sparks. Tercatat, dia mengemas 155 poin untuk Red Sparks selama di putaran ketiga.

Pemain berjuluk Megatron itu mengaku sangat bersyukur atas pencapaian manisnya ini. Apalagi, dia juga sukses membawa Red Sparks mencatat rekor delapan kemenangan beruntun, menyamai pencapaian rekor tim di musim 2008-2009.

“Saya sangat bersyukur tim kami menang dan saya juga bisa meraih MVP,” tutur Megawati, dikutip dari News1, Minggu (5/1/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170799/sabina_altynbekova-m3ok_large.jpg
Sabina Altynbekova Umumkan Klub yang Dibela di Musim 2025-2026, Main di Indonesia Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/43/3169723/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_yeosu_nonghyup_cup_pro_volleyball_competition_2025_di_vision-1ht6_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Yeosu·NongHyup Cup Pro Volleyball Competition 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166401/timnas_voli_putra_indonesia_u_21-u2EX_large.jpg
Timnas Voli Putra Indonesia U-21 Tantang Thailand di Perebutan Peringkat 19 di Kejuaraan Dunia Voli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166398/megawati_hangestri-mhGe_large.jpg
Hasil Manisa BBSK vs Altinordu: Menang Telak, Megawati Hangestri Debut Manis!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement