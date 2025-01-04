MotoGP 2025: Pindah Tim, Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi Tak Sabar Geber Aprilia

NOALE – Marco Bezzecchi resmi pindah tim di MotoGP 2025. Kini, Bezzecchi pun tak sabar geber motor Aprilia pada musim depan.

Ya, Bezzecchi sudah tidak sabar memulai musim barunya bersama Aprilia Racing. Murid Valentino Rossi itu mengaku lega akhirnya terpilih untuk membalap di tim pabrikan.

1. Status Baru Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi akan mengawali musim depan dengan status baru sebagai pembalap tim pabrikan. Dia akan berduet dengan juara MotoGP 2024, Jorge Martin di Aprilia Racing.

Sebelumnya, Bezzecchi selalu menjadi andalan di tim satelit VR46 Racing Team, baik di Moto2 maupun MotoGP. Pembalap asal Italia itu merasa senang akhirnya bisa mencicipi rasanya membela tim pabrikan.

“Saya tahu hari ini akan tiba. Tujuan saya selalu membalap untuk tim pabrikan,” kata Bezzecchi dinukil dari Speedweek, Sabtu (4/1/2025).

“Saya bisa melalui perkembangan yang sempurna, bersama tim VR46 di Moto2 dan MotoGP dan sekarang langkah selanjutnya adalah menjadi tim pabrikan,” sambungnya.