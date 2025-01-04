Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2025: Pindah Tim, Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi Tak Sabar Geber Aprilia

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |00:05 WIB
MotoGP 2025: Pindah Tim, Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi Tak Sabar Geber Aprilia
Marco Bezzecchi kala mentas di MotoGP. (Foto: VR46 Racing Team)
A
A
A

NOALEMarco Bezzecchi resmi pindah tim di MotoGP 2025. Kini, Bezzecchi pun tak sabar geber motor Aprilia pada musim depan.

Ya, Bezzecchi sudah tidak sabar memulai musim barunya bersama Aprilia Racing. Murid Valentino Rossi itu mengaku lega akhirnya terpilih untuk membalap di tim pabrikan.

Marco Bezzecchi dan Jorge Martin

1. Status Baru Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi akan mengawali musim depan dengan status baru sebagai pembalap tim pabrikan. Dia akan berduet dengan juara MotoGP 2024, Jorge Martin di Aprilia Racing.

Sebelumnya, Bezzecchi selalu menjadi andalan di tim satelit VR46 Racing Team, baik di Moto2 maupun MotoGP. Pembalap asal Italia itu merasa senang akhirnya bisa mencicipi rasanya membela tim pabrikan.

“Saya tahu hari ini akan tiba. Tujuan saya selalu membalap untuk tim pabrikan,” kata Bezzecchi dinukil dari Speedweek, Sabtu (4/1/2025).

“Saya bisa melalui perkembangan yang sempurna, bersama tim VR46 di Moto2 dan MotoGP dan sekarang langkah selanjutnya adalah menjadi tim pabrikan,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175639/alex_marquez_langsung_tatap_seri_australia-N71w_large.jpg
Lupakan Podium di MotoGP Mandalika 2025, Alex Marquez Langsung Tatap Seri Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175621/ducati_corse_menjalani_akhir_pekan_penuh_musibah_di_motogp_mandalika_2025-gF2p_large.jpg
Anggap MotoGP Mandalika 2025 Musibah, Ducati: Kami Butuh Situasi Sulit Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175727/marc_marquez_disebut_seperti_ayrton_senna_di_motogp-bjhZ_large.jpg
Marc Marquez bak Ayrton Senna di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175721/berikut_empat_pembalap_dengan_jeda_juara_dunia_motogp_paling_lama-pCxt_large.jpg
4 Pembalap dengan Jeda Juara Dunia MotoGP Paling Lama, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175678/segini_kisaran_gaji_joan_mir_di_tim_honda_hrc_castrol-HcLD_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Joan Mir di Tim Honda, Pembalap MotoGP yang Sebut Sirkuit Mandalika Mimpi Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175617/berikut_tiga_tim_pabrikan_motogp_yang_bisa_jadi_pelabuhan_baru_francesco_bagnaia_jika_ditendang_ducati-ISa8_large.jpg
3 Tim Pabrikan MotoGP yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Fransesco Bagnaia Jika Ditendang Ducati, Nomor 1 Reuni dengan Rekan Akademi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement