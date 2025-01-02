Megawati Hangestri Cs Diprediksi Bawa Red Sparks Bikin Kejutan di Akhir Musim Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025

MEGAWATI Hangestri cs diprediksi bawa Red Sparks bikin kejutan di akhir musim Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Hal itu disampaikan pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin.

Ko Hee Jin berharap skuadnya bisa naik peringkat usai menutup paruh pertama Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 dengan manis. Dia yakin jika Megawati Hangestri dan kolega mampu mempertahankan momentum positif ini, maka posisi Red Sparks akan terus meningkat.

1. Kiprah Manis Red Sparks

Ya, Red Sparks menutup paruh musim pertama dengan manis. Megawati cs sukses menumbangkan IBK Altos dengan skor 3-0 (25-18, 25-14, dan 25-21) di Daejeon Chungmu Gymnasium pada Senin 31 Desember 2024. Ini menjadi kemenangan delapan kali beruntun Red Sparks pada musim ini.

Selain itu, pencapaian tersebut juga sekaligus pencapaian bersejarah. Sebab, Megawati dan kolega menyamai rekor kemenangan tim pada 15 tahun lalu. Red Sparks terakhir kali mencetak delapan kemenangan beruntun pada musim 2008-2009.

Yang lebih penting, kemenangan ini membuat Red Sparks semakin mantap di posisi tiga klasemen sementara dengan mengoleksi 34 poin. Mereka terpaut tujuh poin dari Hillstate, dan sembilan poin dari Pink Spiders yang berada di puncak klasemen sementara.