Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Megawati Hangestri Cs Diprediksi Bawa Red Sparks Bikin Kejutan di Akhir Musim Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |21:35 WIB
Megawati Hangestri Cs Diprediksi Bawa Red Sparks Bikin Kejutan di Akhir Musim Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025
Megawati Hangestri kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

MEGAWATI Hangestri cs diprediksi bawa Red Sparks bikin kejutan di akhir musim Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Hal itu disampaikan pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin.

Ko Hee Jin berharap skuadnya bisa naik peringkat usai menutup paruh pertama Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 dengan manis. Dia yakin jika Megawati Hangestri dan kolega mampu mempertahankan momentum positif ini, maka posisi Red Sparks akan terus meningkat.

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi bersama Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

1. Kiprah Manis Red Sparks

Ya, Red Sparks menutup paruh musim pertama dengan manis. Megawati cs sukses menumbangkan IBK Altos dengan skor 3-0 (25-18, 25-14, dan 25-21) di Daejeon Chungmu Gymnasium pada Senin 31 Desember 2024. Ini menjadi kemenangan delapan kali beruntun Red Sparks pada musim ini.

Selain itu, pencapaian tersebut juga sekaligus pencapaian bersejarah. Sebab, Megawati dan kolega menyamai rekor kemenangan tim pada 15 tahun lalu. Red Sparks terakhir kali mencetak delapan kemenangan beruntun pada musim 2008-2009.

Yang lebih penting, kemenangan ini membuat Red Sparks semakin mantap di posisi tiga klasemen sementara dengan mengoleksi 34 poin. Mereka terpaut tujuh poin dari Hillstate, dan sembilan poin dari Pink Spiders yang berada di puncak klasemen sementara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170799/sabina_altynbekova-m3ok_large.jpg
Sabina Altynbekova Umumkan Klub yang Dibela di Musim 2025-2026, Main di Indonesia Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/43/3169723/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_yeosu_nonghyup_cup_pro_volleyball_competition_2025_di_vision-1ht6_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Yeosu·NongHyup Cup Pro Volleyball Competition 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166401/timnas_voli_putra_indonesia_u_21-u2EX_large.jpg
Timnas Voli Putra Indonesia U-21 Tantang Thailand di Perebutan Peringkat 19 di Kejuaraan Dunia Voli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166398/megawati_hangestri-mhGe_large.jpg
Hasil Manisa BBSK vs Altinordu: Menang Telak, Megawati Hangestri Debut Manis!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement