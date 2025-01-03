Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Apakah Valentino Rossi Comeback di MotoGP 2025?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |15:55 WIB
Apakah Valentino Rossi Comeback di MotoGP 2025?
Valentino Rossi akan comebaack ke MotoGP? (Foto: Instagram/@valeyellow46)
A
A
A

APAKAH Valentino Rossi comeback di MotoGP 2025 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Rossi sendiri diketahui sudah pensiun sebagai pembalap MotoGP sejak akhir musim 2021.

Tetapi, Valentino Rossi tak meninggalkan dunia MotoGP sepenuhnya. Dia tetap terkait dengan dunia balap itu karena punya tim balap di sana.

Ronaldo Peluk Valentino Rossi Seperti Adik Kakak yang Tak Lama Jumpa

1. Valentino Rossi Resmi Pensiun

Valentino Rossi diketahui sudah jadi sosok legendaris di dunia MotoGP. Prestasi fantastis yang diukirnya membuat sosoknya selalu dinantikan dalam setiap pembalap oleh para penggemarnya.

Sepanjang kariernya, Rossi total berhasil mengemas 9 gelar juara. Sebanyak tujuh gelar di antaranya didapat The Doctor -julukan Valentino Rossi- di kelas premier.

Kemudian, dua gelar lainnya didapat Rossi di kelas lainnya. Masing-masing satu gelar juara didapat pembalap asal Italia itu di kelas 125 cc dan 250 cc.

Setelah berkiprah begitu panjang di kelas MotoGP, Valentino Rossi akhirnya memutuskan pensiun dari MotoGP. Keputusan itu diambil pada akhir musim 2021. Dengan begitu, tim Petronas Yamaha SRT yang jadi tim satelit Yamaha kala itu jadi tim terakhir yang dibela Rossi.

Usai pensiun Rossi tak meninggalkan dunia MotoGP sepenuhnya. Kakak dari Luca Marini itu punya tim balap bernama VR46 Racing Team yang mentas di kelas MotoGP juga saat ini.

 

Halaman:
1 2
