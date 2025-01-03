Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez: Jika Tidak Memiliki Kecepatan, Anda Akan Jadi yang Paling Bodoh!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |19:37 WIB
Marc Marquez: Jika Tidak Memiliki Kecepatan, Anda Akan Jadi yang Paling Bodoh!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez punya pendekatan berbeda dalam menatap balapan. Menurutnya, memiliki kecepatan jadi hal penting dalam menjalani balapan. Meski punya strategi, seorang pembalap akan tetap terlihat bodoh jika tak punya kecepatan.

Hal inilah yang jadi kunci utama Marc Marquez dalam menjalani karier di dunia balap motor. Dia pun optimistis bisa berbicara banyak di MotoGP 2025 dengan pengalaman, kecepatan, dan strategi ciamik yang dimilikinya.

Marc Marquez memenangi MotoGP Australia 2024 (Foto: Gresini Racing)

1. Marc Marquez Bicara soal Performa

Marc Marquez membicarakan soal performanya di MotoGP dalam beberpa musim terakhir. Dia mengakui penampilannya di MotoGP 2019 jadi paling terbaik.

Kala itu, Marc Marquez memang bekerja fantastis. Dari 19 balapan yang digelar, pembalap berjuluk The Baby Alien itu bisa meraih 12 kemenangan. Sementara di enam seri lainnya, dia finis di urutan kedua.

Marquez hanya sekali gagal naik podium murim itu karena terjatuh di MotoGP Amerika Serikat. Penampilan apiknya pun membawanya sukses merebut gelar juara di MotoGP 2019.

Tetapi, Marquez mengalami nasib yang sangat berbeda di musim berikutnya. Pada MotoGP 2020, dia bahkan harus absen semusim penuh karena cedera parah di lengan kanannya.

Setelah itu, performa Marquez mengalami penurunan drastis karena faktor kondisi tubuh yang belum sepenuhnya pulih dari cedera. Usai prima kembali, Marquez masih kesulitan kompetitif karena faktor motor balap Honda yang kurang moncer.

 

Halaman:
1 2
