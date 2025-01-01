Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Chafidz Yusuf Ungkap Siasat Temukan Ganda Putra Potensial: Skuad Pratama Harus 6 Pasang

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |01:23 WIB
Chafidz Yusuf Ungkap Siasat Temukan Ganda Putra Potensial: Skuad Pratama Harus 6 Pasang
Chafidz Yusuf punya strategi menemukan ganda putra baru (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Kepala pelatih ganda putra pratama, Chafidz Yusuf, memastikan akan ada tambahan pemain dalam skuadnya lewat pemanggilan tahap kedua ke Pelatnas PBSI. Ia menyebut ada kuota empat pemain alias dua pasang lagi yang tersisa.

Sejauh ini, skuad ganda putra pratama telah dihuni delapan pemain dengan tiga pasangan tetap. Mereka adalah Raymond Indra/Patra Harapan Rindorindo, Nikolaus Joaquin/Muhammad Al Farizi, dan Adrian Pratama/Jonathan Farrell Gosal.

Muhammad Al Farizi/Nikolaus Joaquin

Sementara dua pemain lainnya adalah Daniel Edgar Marvino dan M. Putra Erwiansyah. Kedua pemain tersebut ditinggal pasangannya masing-masing yang mengalami degradasi.

1. Tambahan

Chafidz memastikan akan ada dua pasangan tambahan untuk mengisi slot tersisa di skuad pratama. Penambahan tersebut akan berlangsung pada tahap kedua yang salah satunya lewat jalur Seleksi Nasional (Seleknas).

Tak hanya Seleknas, pemilihan pemain lewat talent scouting juga akan dilakukan. Hal ini agar pemain-pemain yang berpotensi bisa ikut terpilih untuk masuk dalam skuad Pelatnas PBSI.

"Jadi ganda putra pratama itu kemarin setelah saya tanyakan ada enam pasang, sementara yang ada saat ini empat pasang, terus yang dua pasang menyusul," ucap Chafidz kepada Okezone.

 

