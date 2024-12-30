Advertisement
HOME SPORTS NETTING

2 Negara yang Kepincut Rekrut Herry IP sebagai Pelatih, Nomor 1 Iming-imingi Gaji 3 Kali Lipat!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |18:45 WIB
2 Negara yang Kepincut Rekrut Herry IP sebagai Pelatih, Nomor 1 Iming-imingi Gaji 3 Kali Lipat!
Herry IP diincar dua negara untuk direkrut sebagai pelatih (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BERIKUT dua negara yang kepincut rekrut Herry IP (Herry Iman Pierngadi) sebagai pelatih. Salah satunya berani mengiming-imingi gaji hingga tiga kali lipat!

Herry tak lagi menjadi bagian dari Pelatnas PBSI. Itu artinya, pelatih kelahiran Pangkalpinang tersebut bebas untuk melanjutkan kariernya di mana pun pada 2025.

Herry IP. (Bagas Abdiel/MPI)

Sejumlah negara kabarnya tertarik memakai jasa Herry. Sebab, tangan dinginnya sudah terbukti mampu memoles ganda putra-ganda putra Indonesia menjadi kelas dunia.

Lantas, mana saja dua negara tersebut? Simak ulasan berikut ini.

2 Negara yang Kepincut Rekrut Herry IP sebagai Pelatih

2. Malaysia

Herry IP. Bagas Abdiel

BAM atau PBSI-nya Malaysia tengah mencari pelatih dengan kapasitas juara. Hal ini tentu ada dalam diri Herry yang dijuluki Coach Naga Api.

Apalagi, BAM ditinggal oleh Tan Bin Shen yang akan mundur dari jabatan pelatih ganda putra usai Malaysia Open 2025. Maka dari itu, mereka kepincut merekrut Herry!

 

