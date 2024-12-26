Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pelatih Legendaris Herry IP Dilirik Latih Ganda Putra Malaysia, Begini Reaksi Aaron Chia/Soh Wooi Yik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |16:33 WIB
Pelatih Legendaris Herry IP Dilirik Latih Ganda Putra Malaysia, Begini Reaksi Aaron Chia/Soh Wooi Yik
Herry Iman Pierngadi dilirik latih ganda putra Malaysia. (Foto: Instagram/@herry_ip)
A
A
A

HERRY Iman Pierngadi (Herry IP) dikabarkan dilirik latih ganda putra Malaysia. Soal kabar ini, pasangan ganda putra andalan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, pun angkat bicara.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) saat ini tengah mencari pelatih untuk sektor ganda putra. Sebab, Tan Bin Shen secara mengejutkan memutuskan hengkang setelah gelaran Malaysia Open 2025 yang akan bergulir pada 7-12 Januari 2025.

Aaron Chia/Soh Wooi Yik

Sosok Herry IP diklaim menjadi kandidat utama untuk menjadi pelatih baru ganda putra Malaysia. Bahkan, BAM diketahui sudah bergerak cepat dengan menghubungi pelatih berjuluk Naga Api itu dan mendapat respons yang positif.

Walaupun ada juga nama-nama lainnya yang muncul, seperti Mathias Boe hingga Flandy Limpele. Tapi, Herry IP menjadi rumor yang sangat panas diperbincangkan dan digadang-gadang akan menjadi pengganti Tan Bin Shen.

