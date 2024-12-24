Tak seperti Pembalap Lain, Jorge Martin Justru Tak Senang Dapat Bonus Setiap Menang

SCORZE - Banyak pembalap yang menaruh permintaan bonus di dalam kontrak setiap kali dirinya menang dalam balapan. Namun, hal tersebut tak berlaku untuk sang juara dunia MotoGP 2024, yakni Jorge Martin.

Martin mengaku dirinya tak pernah senang dengan bonus kemenangan yang disiapkan tim. Sebab hal itu membuatnya berada dalam tekanan, sementara Martin sendiri lebih senang menikmat jalannya balapan.

1. Jorge Martin Tak Senang dengan Adanya Bonus Kemenangan

Martinator -julukan Jorge Martin- sudah berganti seragam dari tim satelit Pramac Ducati, menjadi Aprilia Racing untuk MotoGP 2025. Ia pindah usai keluar sebagai juara dunia MotoGP 2024.

Saat bernegosiasi dengan Aprilia, Jorge Martin menyatakan nilai kontrak lebih menjadi prioritasnya ketimbang bonus kemenangan. Hal itu selalu dia tanamkan dalam karier profesionalnya sejauh ini.

Jorge Martin mencium trofi juara dunia MotoGP 2024 (Foto: Instagram/@laliga)

"Saya selalu ingin ada dasar ekonomi dalam kontrak. Saya tidak terlalu suka bonus untuk kemenangan," kata Jorge Martin dilansir dari Motosan, Selasa (24/12/2024).

2. Alasan Martin Lebih Utamakan Nilai Kontrak ketimbang Bonus Kemenangan

Pembalap asal Spanyol tersebut mengatakan bonus kemenangan tidak meningkatkan motivasinya. Dia mengungkapkan hal akan berdampak besar untuk performanya saat turu