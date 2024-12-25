Advertisement
SPORT LAIN

5 Pevoli di Liga Korea Selatan yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Rekan Setim Megawati Hangestri!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |22:01 WIB
5 Pevoli di Liga Korea Selatan yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Rekan Setim Megawati Hangestri!
Park Hye-min kala berlaga. (Foto: Instagram/@p_hyemin)
A
A
A

5 pevoli di Liga Korea Selatan yang cantiknya kebangetan menarik diulas. Salah satunya merupakan rekan setim dari bintang voli asal Indonesia, yakni Megawati Hangestri.

Ya, Liga Korea Selatan kebanjiran pemain dengan talenta luar biasa. Tak heran, mereka digandrungi banyak penggemar.

Apalagi, selain bakat gemilang yang membuat laga-laga di Liga Korea Selatan berjalan seru dan menarik, para pemain ini juga punya paras cantik dan menawan. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pevoli di Liga Korea Selatan yang cantiknya kebangetan:

5. Go Ye-rim

Go Ye-rim. ig/yr___x._.x

Salah satu pevoli di Liga Korea Selatan yang cantiknya kebangetan adalah Go Ye-rim. Dia bermain untuk klub top Korea Selatan, termasuk Suwon Hyundai.

Go Ye-rim biasa bermain di posisi outside hitter. Dia sudah bernaung di klub itu sejak musim 2019-2022 dan terus bertahan sampai saat ini.

4. An Hye-jin

Hye-Jin An

Kemudian, ada nama An Hye-jin. Pevoli cantik ini tergabung dalam klub Pink Spider. Dia merupakan seorang setter dan memiliki kemampuan serangan yang fantastis.

 

Halaman:
1 2
