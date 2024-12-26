Dengan Duet Marc Marquez-Francesco Bagnaia, Davide Tardozzi Optimis Nomor 1 Bakal Kembali ke Ducati

BOLOGNA – Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi senang timnya kini memiliki Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Ia pun merasa duet tersebut akan membawa nomor 1 kembali ke Ducati, yang berarti pada MotoGP 2025 ini akan dimenangkan oleh Bagnaia atau Marquez.

Perang psikologis sudah terjadi sebelum MotoGP 2025 resmi digelar. Manajer tim, pembalap hingga suporter sudah membeberkan kandidat juaranya versi masing-masing.

1. Tardozzi Optimis Duet Marquez dan Bagnaia Bakal Menggila

Ducati Lenovo yang mempunyai duet pembalap kuat Bagnaia-Marquez diyakini akan menjadi kandidat juara. Meski demikian, banyak pembalap dan tim lain yang tak kalah kuat.

Francesco Bagnaia melaju pada Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

Salah satunya adalah Aprilia Racing, yang memboyong juara MotoGP 2024 Jorge Martin. Tim asal Italia itu diyakini akan menyulitkan ambisi Ducati untuk mempertahankan kejayaan.

Mengenai hal ini, Tardozzi merasa tenang dan tidak terusik. Tardozzi meyakini, duet Bagnaia-Marquez bisa membawa kembali nomor #1 ke Ducati.