HOME SPORTS MOTOGP

Target David Alonso Usai Juara Moto3 2024 hingga Pecahkan Rekor Bersejarah Valentino Rossi: Bidik Promosi ke MotoGP pada 2026

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |00:05 WIB
Target David Alonso Usai Juara Moto3 2024 hingga Pecahkan Rekor Bersejarah Valentino Rossi: Bidik Promosi ke MotoGP pada 2026
David Alonso juara Moto3 2024. (Foto: MotoGP)
TARGET David Alonso usai juara Moto3 2024 dan pecahkan rekor bersejarah Valentino Rossi. Dia membidik promosi ke ajang MotoGP pada 2026.  

Ya, pembalap Moto3, David Alonso, tampil menggila sepanjang musim Moto3 2024. Dia menjadi juara setelah mengoleksi 421 poin bersama CFMoto Aspar Racing Team.

David Alonso. Marc Marquez. dazn

1. David Alonso Pecahkan Rekor Valentino Rossi

Hebatnya lagi, Alonso juara dengan memecahkan rekor bersejarah milik Valentino Rossi yang telah bertahan lebih dari 25 tahun. Dia menjadi rider yang meraih titel di kelas terkecil MotoGP dengan kemenangan terbanyak dalam satu musim yakni, 15 kali menang.

Angka tersebut melampaui rekor Rossi yang juara kelas 125cc pada 1997 silam. Kala itu, legenda MotoGP itu mengoleksi titel juara dunia pertamanya dengan torehan 11 kemenangan.

Alonso pun memiliki ambisi besar setelah juara Moto3 2024 dengan sensasional. Pembalap berpaspor Kolombia itu bertekad untuk naik ke kelas MotoGP pada 2026.

“Ya, saya masih tidak melihatnya sebagai hal yang realistis, tapi ya, itu adalah opsi untuk naik pada tahun 2026. Wah bersyukur sekali mereka tertarik dan berarti semuanya berjalan baik,” kata Alonso dilansir dari Motosan, Kamis (26/12/2024).

 

