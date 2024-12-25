Megawati Hangestri Tampil di All Star Liga Voli Korea Selatan 2024-2025, Ini Daftar Pemain yang Bakal Setim!

BINTANG voli Indonesia, Megawati Hangestri, bakal tampil di All Star Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Dalam ajang bergengsi itu, sudah diketahui daftar pemain yang bakal jadi rekan setim Megawati. Siapa saja mereka?

Ya, Megawati Hangestri dipastikan tampil di ajang bergengsi All Star Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Hal ini tak terlepas dari performa ciamiknya bersama Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025.

Pada ajang All Star Liga Voli Korea Selatan 2024 sendiri, ada dua tim yang akan bertanding. Dua tim itu bernama V-Star dan K-Star.

Megawati Hangestri pun dipastikan masuk tim V-Star. Sederet bakat bertalenta yang mentas di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 pun bakal jadi rekan setim Megawati, yakni Victoria Danchak, Kang So-hwi, Park Jeong-ah, Yeum Hye-seon, Lee Da-hyeon, Kim Soo-ji, Kim Myung-ok, Lee Go-en, dan Cho Jeong-min.

Yeum Hye-seon sendiri takkan jadi sosok asing bagi Megawati Hangestri. Sebab, mereka berdua berasal dari tim yang sama, yakni Red Sparks. Tak ayal, kerjasama apik bisa langsung terjalin.