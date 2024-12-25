Daftar Top Skor Liga Voli Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Dilangkahi Andalan GS Caltex!

DAFTAR top skor Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, pun dilangkahi andalan GS Caltex.

Ya, Megawati Hangestri alami penurunan peringkat dalam daftar klasemen top skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Dia dilangkahi oleh pemain andalan GS Caltex, Gyselle Silva.

1. Gyselle Silva Berjaya

GS Caltex menelan kekalahan telak 0-3 dari Hillstate dalam laga lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung pada Rabu (25/12/2024).

Kendati kalah, Silva menorehkan 27 poin untuk GS Caltex. Tambahan angka tersebut membuatnya kini memiliki 354 poin sehingga naik ke posisi keempat daftar top skor sementara Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025.

2. Megawati Hangestri Turun ke Posisi 5

Pemain asal Kuba itu melangkahi Megawati yang terpaksa turun ke urutan kelima. Sebab, bintang Red Sparks itu baru memperoleh 353 poin saja.

Sementara itu, jagoan Hillstate, Moma Bassoko, membukukan 21 poin melawan GS Caltex. Alhasil, dia mengukuhkan posisinya di urutan kedua daftar top skor sementara dengan torehan 376 poin.

Sedangkan puncak daftar top skor, ini masih dipegang oleh pemain IBK Altos, Viktoriia Danchak. Pemain berpaspor Ukraina itu sejauh ini sudah mencatatkan 423 poin.

Kompatriot Megawati di Red Sparks, Vanja Bukilic, masih menduduki peringkat ketiga. Pemain asal Serbia itu memiliki koleksi 355 poin.