HOME SPORTS MOTOGP

Pesan Spesial Bos Gresini Ducati kepada Fermin Aldeguer Jelang Debut di MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |12:40 WIB
Pesan Spesial Bos Gresini Ducati kepada Fermin Aldeguer Jelang Debut di MotoGP 2025
Pembalap Tim Gresini Ducati, Fermin Aldeguer. (Foto: Instagram/ferminaldeguer_54)
A
A
A

FAENZA – Kepala kru Gresini Ducati, Frankie Carchedi memiliki pesan spesial kepada pembalap anyar timnya, yakni Fermin Aldeguer jelang debut di MotoGP 2025. Menurut Cachedi, pembalap rookie di Gresini tak diberikan target tinggi, namun ia mau ada perkembangan di setiap balapannya.

Seperti diketahui, Aldeguer akan memulai debutnya di MotoGP pada musim depan bersama Gresini Racing. Rider berusia 19 tahun ini menggantikan posisi yang ditinggalkan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Aldeguer nantinya akan bertandem dengan Alex Marquez dalam mengarungi musim depan.

1. Pesan Bos Gresini kepada Fermin Aldeguer

Menyoal rider debutannya itu, Carchedi tak mematok target muluk-muluk. Dia hanya ingin Aldeguer fokus untuk meningkatkan performanya. Menurutnya, perihal podium adalah bonus karena yang terpenting adalah bagaimana ridernya itu bisa tampil konsisten pada setiap balapannya.

Fermin Aldeguer masuk radar Ducati (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)
Fermin Aldeguer masuk radar Ducati (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)

"Saya selalu mengatakan hal ini kepada pembalap sebelumnya, dan akan berlaku sama persis untuk Fermin. Bagi saya, yang terpenting adalah perkembangan yang terus meningkat,” kata Carchedi, dilansir dari Motorcycle Sports, Rabu (25/12/2024).

“Jadi, jika anda finis di posisi ke-20 pada balapan pertama, tetapi terus meningkat di setiap balapan dan di akhir tahun mulai mendekati podium atau lebih baik, saya tidak tahu. Tapi jika setiap balapan semakin baik, maka kamu telah mencapai tujuanmu dan tahun berikutnya kamu siap,” lanjutnya.

 

