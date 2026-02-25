Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Mualaf Pebulu Tangkis Adriyanti Firdasari, Temukan Kedamaian Spiritual dan Makna Baru Usai Gantung Raket

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |08:11 WIB
Kisah Mualaf Pebulu Tangkis Adriyanti Firdasari, Temukan Kedamaian Spiritual dan Makna Baru Usai Gantung Raket
Mantan tunggal putri Indonesia, Adriyanti Firdasari. (Foto: Instagram/firdasari)
HIDAYAH sering kali datang di waktu yang tak terduga, menyapa hati manusia-manusia terpilih melalui perjalanan spiritual yang unik. Hal inilah yang dialami oleh Adriyanti Firdasari, mantan tunggal putri bulu tangkis andalan Indonesia.

Sosok yang dulu dikenal tangguh di lapangan hijau ini memutuskan untuk memeluk agama Islam tak lama setelah ia menyatakan pensiun dari dunia atlet profesional pada penghujung tahun 2015.

1. Perjalanan Hijrah

Bagi Firdasari, tahun 2016 menjadi tonggak sejarah baru dalam hidupnya. Keputusannya menjadi mualaf didasari oleh keinginan kuat untuk memperdalam ilmu agama dan melakukan transformasi diri menjadi pribadi yang lebih religius.

Tak sekadar berpindah keyakinan, peraih medali emas SEA Games 2005 dan 2007 ini juga langsung menunjukkan komitmennya dengan mengenakan hijab. Meski sempat ada kekhawatiran bahwa berhijab akan terasa panas atau membatasi ruang gerak, ketakutan itu sirna begitu ia menjalaninya.

Adriyanti Firdasari @Firdasari
Adriyanti Firdasari @Firdasari

Firdasari justru merasa jauh lebih nyaman dan anggun. Dukungan dari keluarga yang terbuka serta teman-teman dekat menjadi pilar kekuatannya saat menghadapi beragam reaksi publik.

Walau ada segelintir komentar miring, Firdasari memilih tidak menghiraukannya dan fokus pada proses "hijrah" yang ia yakini sebagai langkah meninggalkan kebiasaan lama menuju gaya hidup yang lebih Islami.

 

