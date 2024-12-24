Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jagokan Marc Marquez di MotoGP 2025, Max Verstappen: Dia Bakal Beradaptasi dengan Cepat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |00:00 WIB
Jagokan Marc Marquez di MotoGP 2025, Max Verstappen: Dia Bakal Beradaptasi dengan Cepat
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: F1)
A
A
A

BUDAPEST – Pembalap Formula One (F1), Max Verstappen optimis Marc Marquez bakal bersinar di MotoGP 2025. Meski Marquez akan menjalani tahun pertamanya di tim pabrikan Ducati pada 2025 mendatang, Verstappen percaya sang juara dunia MotoGP enam kali itu mampu beradaptasi dengan cepat dan tampil menggila.

Sebagaimana diketahui, Marc Marquez meninggalkan zona nyamannya di Repsol Honda pada musim lalu. Sebab, dia memutuskan hijrah ke Ducati, meski hanya membela tim satelitnya, yakni Gresini Racing, sejak musim 2024.

Pada MotoGP 2024, pembalap asal Spanyol itu menempati posisi ketiga dengan mengumpulkan 392 poin. Dia tertinggal tertinggal 116 poin dari Jorge Martin yang menjadi juara dunia MotoGP 2024.

Melihat kebangkitan tersebut, Max Verstappen yang mengaku mengidolakan rider asal Spanyol itu optimis Marquez bakal bersinar di MotoGP 2025. Sebab ia merasa Marquez punya kualitas dan prestasi membanggakan.

Marc Marquez. ig/ducaticorse
Marc Marquez. ig/ducaticorse

“Marc adalah juara dunia MotoGP enam kali. Tentu saja Anda memerlukan waktu untuk membiasakan diri dengan tim baru. Tapi Anda selalu bisa belajar banyak dari rekan satu tim Anda," kata Max Verstappen dilansir dari SpeedWeek, Selasa (24/12/2024).

Pembalap F1 berusia 27 tahun itu mengatakan sangat menantikan aksi-aksi Marquez bersama tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Dia meyakini The Baby Alien –julukan Marquez–bisa berbicara lebih dan menunjukan kualitas di tahun depan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192416/marc_marquez_mengakui_gelar_juara_dunia_motogp_2025_akan_selalu_terasa_spesial_dan_penting-ef5s_large.jpg
Marc Marquez Akui Gelar Juara Dunia MotoGP 2025 Sangat Spesial: Titel Ke-10 Rasanya akan Beda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192434/alex_rins_menyebut_aprilia_racing_sudah_selevel_dengan_ducati_di_motogp_2025-Y81Q_large.jpg
Alex Rins Sebut Aprilia Selevel dengan Ducati di MotoGP 2025, Yamaha Masih Tertinggal dari Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192099/marc_marquez_memberi_kabar_baik_soal_cedera_bahunya-0Rdc_large.jpg
Marc Marquez Beri Kabar Baik soal Cedera Bahunya, Bocorkan Proses Pemulihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192084/jorge_lorenzo_sengaja_merahasiakan_hal_ini_dari_valentino_rossi_demi_juara_dunia_motogp_2015-6nXR_large.jpg
Jorge Lorenzo Rahasiakan Hal Ini dari Valentino Rossi demi Juara Dunia MotoGP 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192067/dominasi_marc_marquez_di_motogp_2025_bikin_bosan_tapi_rivalnya_justru_gembira-EhKg_large.jpg
Kembalinya Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 Ikut Bikin Rival Gembira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/38/3191826/marc_marquez_dan_rafael_nadal-ANlz_large.jpg
Rafael Nadal: Marc Marquez Salah Satu Atlet Terhebat Sepanjang Sejarah Olahraga!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement