Jagokan Marc Marquez di MotoGP 2025, Max Verstappen: Dia Bakal Beradaptasi dengan Cepat

BUDAPEST – Pembalap Formula One (F1), Max Verstappen optimis Marc Marquez bakal bersinar di MotoGP 2025. Meski Marquez akan menjalani tahun pertamanya di tim pabrikan Ducati pada 2025 mendatang, Verstappen percaya sang juara dunia MotoGP enam kali itu mampu beradaptasi dengan cepat dan tampil menggila.

Sebagaimana diketahui, Marc Marquez meninggalkan zona nyamannya di Repsol Honda pada musim lalu. Sebab, dia memutuskan hijrah ke Ducati, meski hanya membela tim satelitnya, yakni Gresini Racing, sejak musim 2024.

Pada MotoGP 2024, pembalap asal Spanyol itu menempati posisi ketiga dengan mengumpulkan 392 poin. Dia tertinggal tertinggal 116 poin dari Jorge Martin yang menjadi juara dunia MotoGP 2024.

Melihat kebangkitan tersebut, Max Verstappen yang mengaku mengidolakan rider asal Spanyol itu optimis Marquez bakal bersinar di MotoGP 2025. Sebab ia merasa Marquez punya kualitas dan prestasi membanggakan.

Marc Marquez. ig/ducaticorse

“Marc adalah juara dunia MotoGP enam kali. Tentu saja Anda memerlukan waktu untuk membiasakan diri dengan tim baru. Tapi Anda selalu bisa belajar banyak dari rekan satu tim Anda," kata Max Verstappen dilansir dari SpeedWeek, Selasa (24/12/2024).

Pembalap F1 berusia 27 tahun itu mengatakan sangat menantikan aksi-aksi Marquez bersama tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Dia meyakini The Baby Alien –julukan Marquez–bisa berbicara lebih dan menunjukan kualitas di tahun depan.