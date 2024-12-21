Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dipercaya Jadi Koordinator Pelatih di Pelatnas PBSI, Mulyo Handoyo Bakal Lakukan Gebrakan Ini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |09:48 WIB
Dipercaya Jadi Koordinator Pelatih di Pelatnas PBSI, Mulyo Handoyo Bakal Lakukan Gebrakan Ini
Mulyo Handoyo akan melakukan gebrakan di PBSI (Foto: Okezone/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA - Mulyo Handoyo mengungkapkan gebrakan pertama yang akan dibuatnya setelah resmi diumumkan sebagai Koordinator Kepala Pelatih di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta. Ia ingin para pemain memiliki pola pikir yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.

PBSI telah mengumumkan susunan pelatih teknik yang menghuni Pelatnas PBSI pada 2025, Jumat 20 Desember 2024. Nama Mulyo ditunjuk sebagai kepala pelatih yang akan bertugas sebagai koordinator dari para pelatih yang memegang lima sektor yang ada.

mulyo handoyo foto deden

Mulyo akan mengepalai 20 pelatih dan asisten pelatih yang terbagi dalam sektor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri dan ganda campuran. Nantinya, mereka juga akan dibantu dengan pelatih fisik dan tim psikolog untuk menangani para atlet di Pelatnas PBSI.

Tak hanya itu, Mulayo akan memegang tugas ganda yakni sebagai kepala pelatih tunggal putra di Pelatnas PBSI. Ia dibantu Marlev M. Mainaky (Asisten Pelatih Utama), Indra Wijaya (Kepala Pelatih Pratama), dan Herli Djaenudin (Asisten Pelatih Pratama).

Pelatih yang membawa Taufik Hidayat meraih medali emas Olimpiade 2004 itu mengungkapkan gebrakan apa yang akan dibuatnya setelah kembali ke Pelatnas PBSI. Ia ingin para pemain memiliki mindset yang profesional, bertanggung jawab, dan disiplin.

“Saya baru mulai lagi, jadi saya berharap pemain harus disiplin, tanggung jawab dan berpikir profesional,” kata Mulyo dalam konferensi pers di Cipayung, dikutip Sabtu (21/12/2024).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187321/taufik_hidayat_meminta_atlet_pelatnas_dan_non_pelatnas_pbsi_tak_perlu_dibentur_benturkan-aCxf_large.jpeg
Atlet Non-Pelatnas PBSI Lebih Gacor, Taufik Hidayat: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/40/3181606/muhammad_shohibul_fikri_belum_bisa_menjawab_apakah_duetnya_dengan_fajar_alfian_akan_dipermanenkan_oleh_tim_pelatih_pbsi_atau_tidak-cgxB_large.jpg
Duet dengan Fajar Alfian Bakal Dipermanenkan PBSI? Shohibul Fikri: Tunggu Pengumuman Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178596/pbsi_mengumumkan_degradasi_terhadap_enam_atlet_yang_dianggap_kurang_maksimal-I8nj_large.jpg
PBSI Degradasi 6 Atlet, Reza Al Fajri Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175336/rionny_mainaky_mengaku_fokus_memoles_lima_pasangan_ganda_campuran_di_pelatnas_pbsi-Hcfg_large.jpg
Rionny Mainaky Fokus Tangani 5 Ganda Campuran PBSI, Bagaimana Rinov/Pitha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/40/3167852/berikut_lima_pebulu_tangkis_yang_kariernya_makin_cemerlang_usai_keluar_dari_pelatnas_pbsi-zdbi_large.jpeg
5 Pebulu Tangkis yang Kariernya Makin Cemerlang Usai Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Legenda Ganda Putra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/40/3167605/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-ALUR_large.jpeg
Tampil Mengecewakan, Rinov/Pitha Ditarik Mundur dari 3 Turnamen Asia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement