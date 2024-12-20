Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kata-Kata Megawati Hangestri Usai Berhadapan Lawan Ratu Voli Korea Selatan Saat Red Sparks Bungkam Pink Spiders

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |02:33 WIB
Kata-Kata Megawati Hangestri Usai Berhadapan Lawan Ratu Voli Korea Selatan Saat Red Sparks Bungkam Pink Spiders
Megawati Hangestri kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

INCHEON – Pevoli bintang Indonesia, Megawati Hangestri, mengaku sangat senang bisa berhadapan melawan idolanya sendiri, Kim Yeon-koung, yang juga jadi ratu voli Korea Selatan saat ini. Pertemuan itu terjadi saat Megawati membela klubnya, Red Sparks, melawan Pink Spiders dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan 2024-2025.

Dalam laga itu, Red Sparks sendiri berhasil mengalahkan Pink Spiders dalam laga lanjutan putaran ketiga Liga Voli Putri 2024-2025 yang berlangsung di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Selasa 17 Desember 2024 sore WIB. Mereka menang dengan skor 3-1 (25-22, 25-23, 14-25, 25-22).

Megawati Hangestri Ig/red__sparks

Usai laga, Megawati berbagi cerita tentang dirinya yang bisa berhadapan melawan Kim Yeon-koung. Pasalnya, Kim Yeon-koung merupakan pemain idolanya. Dia mengakui kalau pemain tersebut bermain sangat bagus.

“Pastinya senang karena saya bisa lawan sama idola saya juga. Kim Yeon mainnya bagus, menurut saya dia bagus terus,” kata Megawati, dilansir dari kanal Youtube Off The TV, Jumat (20/12/2024).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement