Kata-Kata Megawati Hangestri Usai Berhadapan Lawan Ratu Voli Korea Selatan Saat Red Sparks Bungkam Pink Spiders

INCHEON – Pevoli bintang Indonesia, Megawati Hangestri, mengaku sangat senang bisa berhadapan melawan idolanya sendiri, Kim Yeon-koung, yang juga jadi ratu voli Korea Selatan saat ini. Pertemuan itu terjadi saat Megawati membela klubnya, Red Sparks, melawan Pink Spiders dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan 2024-2025.

Dalam laga itu, Red Sparks sendiri berhasil mengalahkan Pink Spiders dalam laga lanjutan putaran ketiga Liga Voli Putri 2024-2025 yang berlangsung di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Selasa 17 Desember 2024 sore WIB. Mereka menang dengan skor 3-1 (25-22, 25-23, 14-25, 25-22).

Usai laga, Megawati berbagi cerita tentang dirinya yang bisa berhadapan melawan Kim Yeon-koung. Pasalnya, Kim Yeon-koung merupakan pemain idolanya. Dia mengakui kalau pemain tersebut bermain sangat bagus.

“Pastinya senang karena saya bisa lawan sama idola saya juga. Kim Yeon mainnya bagus, menurut saya dia bagus terus,” kata Megawati, dilansir dari kanal Youtube Off The TV, Jumat (20/12/2024).