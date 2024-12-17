Bintang Voli Indonesia Megawati Hangestri Lagi On Fire, Media Korea Selatan Prediksi Red Sparks Jadi Batu Sandungan Pink Spiders

MEDIA Korea Selatan, The Spike, prediksi Red Sparks bakal jadi batu sandungan Pink Spiders. Penyebabnya, bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, yang memperkuat Red Sparks lagi on fire.

Bukan hanya Megawati, pemain lain Red Sparks juga ada yang tampil gacor. Dia adalah Vanja Bukilic yang juga perlu diwaspadai Pink Spiders.

Media Korea Selatan itu meyakini laga mendatang akan menjadi sengit. Mengingat, beberapa pemain kunci Red Sparks seperti Megawati dan Bukilic akan turun bersamaan. Ditambah lagi, sang kapten Yeum Hye-seon juga akan tampil dalam laga kali ini.

"Tentu saja, ini tidak akan mudah, Red Sparks jelas merupakan lawan berat bagi Pink Spiders. Di putaran pertama, Pink Spiders menang tipis 3-2 dalam laga full set melawan Red Sparks yang tidak diperkuat setter utama Yeum Hye-seon," tulis The Spike, dikutip pada Selasa (17/12/2024).

"Pada putaran kedua, Red Sparks menyulitkan Pink Spiders tanpa pemain utama mereka, Megawati (Hangestri)," sambung tulisan itu.

"Tak seperti pada putaran pertama dan kedua, Red Sparks akan tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Pink Spiders kali ini," tambah tulisan tersebut.

Lebih lanjut, The Spike menilai peran Bukilic akan sama kuatnya dengan Megawati. Terlebih, pevoli asal Serbia itu sedang dalam performa apik di beberapa pertandingan sebelumnya.

"Terlebih lagi pemain asing mereka Vanja Bukilic sedang berada dalam performa terbaiknya," tulis The Spike.

"Dalam pertandingan terakhir melawan Hillstate, Bukilic mencetak 30 poin termasuk koleksi empat ace dengan kemenangan 3-2," lanjut tulisan tersebut.