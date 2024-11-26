Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ricky Subagja Buka Suara soal Rumor Irwansyah Hengkang dari Pelatnas PBSI: Belum Ada Komunikasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |19:59 WIB
Ricky Subagja Buka Suara soal Rumor Irwansyah Hengkang dari Pelatnas PBSI: Belum Ada Komunikasi
Ricky Subagja bicara soal masa depan Irwansyah di pelatnas PBSI. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)
PBSI lewat Kabid Binpres, Ricky Subagja, buka suara soal rumor pelatih tunggal putra, Irwansyah, hengkang dari pelatnas PBSI. Dia menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada komunikasi antara pihaknya dengan Irwansyah terkait hal itu.

Meski rumornya sudah santer, Ricky menyatakan bahwa PBSI sampai saat ini belum ada komunikasi dengan Irwansyah. Dia bahkan mengakui tahu kabar tersebut hanya dari sosial media. Karena menurutnya, semua masih berjalan normal seperti biasa.

Irwansyah

“Enggak ada secara langsung saya komunikasi belum ada. Jadi masih berjalan seperti biasa ini,” kata Ricky kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa (26/11/2024).

“Ini berjalan biasa. Saya juga tahu di sosmed. Belum. Asli, ga percaya sama saya? Belum ada (komunikasi),” sambung dia.

Ricky menjelaskan bahwa tidak hanya kontrak Irwansyah saja yang habis pada Desember 2024, melainkan para pelatih lainnya juga akan habis pada Desember. Kata dia, biasanya para pelatih akan mulai memperpanjang kontraknya pada akhir November.

