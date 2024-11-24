Irwansyah Bicara soal Kegagalan Jonatan Christie dan Anthony Ginting di Olimpiade Paris 2024 hingga All Indonesian Final di All England

JAKARTA – Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, angkat bicara soal kegagalan Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting di Olimpiade Paris 2024. Dia mengakui bahwa salah satu kegagalannya menangani Jonatan Christie cs adalah di Olimpiade Paris 2024.

Namun, jika berkaca pada keseluruhan rapor tahun ini, dia menyebut performa tunggal putra Indonesia tidaklah jelek. Sebagai pelatih, Irwansyah mengaku bertanggung jawab atas kegagalan Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting dalam membawa pulang medali di Olimpiade Paris 2024.

Meski begitu, Irwansyah ia menilai hal tersebut tidak bisa menjadi tolok ukur bagi penilaian performa dirinya secara keseluruhan selama menangani skuad tunggal putra pelatnas PBSI. Bahkan jika berbicara tahun ini, pelatih berusia 50 tahun tersebut terbilang membawa prestasi cukup banyak bagi Jonatan dan Ginting.

Salah satu prestasi paling membanggakan adalah terciptanya all Indonesian final di sektor tunggal putra. Hal itu dicapai lewat penampilan Jonatan dan Ginting.

"Kalau dibilang hasilnya jelek, okelah Olimpiade Jonatan dan Ginting memang enggak bagus hasilnya, saya terima, saya juga yang bertanggung jawab kan," ungkap Irwansyah kepada MNC Portal Indonesia melalui sambungan telefon.

"Tapi kan enggak semuanya jelek. All England tahun ini kita buat sejarah, pertama kali dalam 30 tahun, Jonatan dan Ginting di final All England, itu kan sejarah," tambah pelatih asal Medan tersebut.

Selain itu, anak didiknya juga meraih titel bergengsi lainnya pada tahun ini, yakni menjadi juara Asia 2024. Gelar tersebut kembali diraih oleh Jonatan Christie hanya berselang satu bulan saja.

"Setelah itu Jonatan juara Asia, tahun lalu ada Ginting yang juara Asia, dan juara-juara lainnya. Walaupun enggak konsisten, tapi kalau menurut saya hasil saya bagus," sambung Irwansyah.

Tidak hanya berbicara pada tahun ini, prestasi lainnya juga didapat Irwansyah pada tahun-tahun sebelumnya. Sebut saja seperti Alwi Farhan yang masuk dalam skuadnya dan berhasil membawa titel juara dunia junior 2023.