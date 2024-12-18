Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Adu Cantik Sabina Altynbekova dengan Shintia Alliva Mauludina, Mana Lebih Memesona?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |08:59 WIB
Adu Cantik Sabina Altynbekova dengan Shintia Alliva Mauludina, Mana Lebih Memesona?
Sabina Altynbekova vs Shintia Alliva. (Foto: Instagram Sabina dan Shintia)
A
A
A

ADU cantik Sabina Altynbekova dengan Shintia Alliva Mauludina menarik untuk dibahas. Sebab manakah yang lebih memesona dari dua pevoli cantik yang sama-sama akan tampil di Proliga 2025 tersebut?

Ya, Sabina dan Shintia dipastikan akan saling berjumpa di Proliga 2025. Sabina yang merupakan pevoli asal Kazakhstan akan membela klub baru, Yogya Falcons.

Sedangkan Shintia merupakan pemain yang tengah naik daun di voli Tanah Air. Pada Proliga 2025, Shintia tergabung berasma Jakarta Livin Mandiri.

Sebelumnya, Shintia sudah menarik perhatian semenjak tampil luar biasa Jakarta BIN pada Proliga 2023. Tak hanya karena kecantikannya, tapi Shintia juga seorang middle blocker yang kuat.

Shintia Alliva
Shintia Alliva

Tentunya kehebatan Shintia itu akan menjadikannya pusat perhatian selama tampil di Proliga 2025 nanti. Begitu juga Sabina Altynbekova.

Keduanya jelas sama-sama memesona. Apagai jika sampai berhasil membawa timnya juara jelas akan menjadi sosok yang lebih baik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement