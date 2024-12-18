Adu Cantik Sabina Altynbekova dengan Shintia Alliva Mauludina, Mana Lebih Memesona?

ADU cantik Sabina Altynbekova dengan Shintia Alliva Mauludina menarik untuk dibahas. Sebab manakah yang lebih memesona dari dua pevoli cantik yang sama-sama akan tampil di Proliga 2025 tersebut?

Ya, Sabina dan Shintia dipastikan akan saling berjumpa di Proliga 2025. Sabina yang merupakan pevoli asal Kazakhstan akan membela klub baru, Yogya Falcons.

Sedangkan Shintia merupakan pemain yang tengah naik daun di voli Tanah Air. Pada Proliga 2025, Shintia tergabung berasma Jakarta Livin Mandiri.

Sebelumnya, Shintia sudah menarik perhatian semenjak tampil luar biasa Jakarta BIN pada Proliga 2023. Tak hanya karena kecantikannya, tapi Shintia juga seorang middle blocker yang kuat.

Shintia Alliva

Tentunya kehebatan Shintia itu akan menjadikannya pusat perhatian selama tampil di Proliga 2025 nanti. Begitu juga Sabina Altynbekova.

Keduanya jelas sama-sama memesona. Apagai jika sampai berhasil membawa timnya juara jelas akan menjadi sosok yang lebih baik.