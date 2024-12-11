5 Pevoli Asing Perempuan Cantik yang Panaskan Proliga 2025, Nomor 1 Sabina Altynbekova!

Sabina Altynbekova termasuk lima pevoli asing perempuan cantik di Proliga 2025 (Foto: Instagram/@altynbekova_20)

BERIKUT lima pevoli asing perempuan cantik yang panaskan Proliga 2025. Salah satunya adalah Sabina Altynbekova.

Proliga 2025 akan digelar di Semarang mulai 3 Januari. Sejumlah tim mulai memperkuat diri dengan merekrut pevoli-pevoli asing nan cantik.

Lalu, siapa saja lima pevoli asing perempuan cantik itu? Simak ulasan berikut ini.

5 Pevoli Asing Perempuan Cantik yang Panaskan Proliga 2025

5. Bethania de la Cruz

Pevoli satu ini resmi bergabung dengan Jakarta Popsivo Polwan. Atlet berusia 37 tahun itu diyakini akan menambah kekuatan tim asal Jakarta tersebut.

Sebelumnya, de la Cruz bermain di liga voli Amerika Serikat. Kehadirannya kembali di Indonesia jelas akan memanaskan Proliga 2025.

4. Tran Thi Thanh

Pevoli asal Vietnam ini akan membela Gresik Petrokimia. Tran merupakan kapten di negaranya dan pernah memenangi medali emas SEA Games 2023.

Kehadiran pemain berusia 27 tahun itu akan semakin menambah semarak Proliga 2025. Gresik Petrokimia semakin kuat dengan Tran sebagai outside hitter.