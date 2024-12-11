Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Pevoli Asing Perempuan Cantik yang Panaskan Proliga 2025, Nomor 1 Sabina Altynbekova!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |04:32 WIB
5 Pevoli Asing Perempuan Cantik yang Panaskan Proliga 2025, Nomor 1 Sabina Altynbekova!
Sabina Altynbekova termasuk lima pevoli asing perempuan cantik di Proliga 2025 (Foto: Instagram/@altynbekova_20)
A
A
A

BERIKUT lima pevoli asing perempuan cantik yang panaskan Proliga 2025. Salah satunya adalah Sabina Altynbekova.

Daftar penghargaan individu Proliga 2024

Proliga 2025 akan digelar di Semarang mulai 3 Januari. Sejumlah tim mulai memperkuat diri dengan merekrut pevoli-pevoli asing nan cantik.

Lalu, siapa saja lima pevoli asing perempuan cantik itu? Simak ulasan berikut ini.

5 Pevoli Asing Perempuan Cantik yang Panaskan Proliga 2025

5. Bethania de la Cruz

Bethania de la Cruz (Foto: Instagram/@thebigbeth)

Pevoli satu ini resmi bergabung dengan Jakarta Popsivo Polwan. Atlet berusia 37 tahun itu diyakini akan menambah kekuatan tim asal Jakarta tersebut.

Sebelumnya, de la Cruz bermain di liga voli Amerika Serikat. Kehadirannya kembali di Indonesia jelas akan memanaskan Proliga 2025.

4. Tran Thi Thanh

Tran Thi Thanh

Pevoli asal Vietnam ini akan membela Gresik Petrokimia. Tran merupakan kapten di negaranya dan pernah memenangi medali emas SEA Games 2023.

Kehadiran pemain berusia 27 tahun itu akan semakin menambah semarak Proliga 2025. Gresik Petrokimia semakin kuat dengan Tran sebagai outside hitter.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138472/jakarta_bhayangkara_presisi-uqFt_large.jpg
Ini Kunci Sukses Bhayangkara Presisi Kalahkan Jakarta LavAni di Grand Final Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/43/3138276/surabaya_samator_rebut_peringkat_tiga_proliga_2025-kzEa_large.jpg
Kalahkan Palembang BSB, Surabaya Samator Amankan Peringkat Tiga Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138272/jakarta_bhayangkara_presisi-Qnax_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025: Kejutkan Jakarta Lavani, Bhayangkara Presisi Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138108/jakarta_lavani-4yAV_large.jpg
Jadwal Grand Final Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani vs Jakarta Bhayangkara Presisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138094/jakarta_pertamina_enduro-NjEy_large.jpg
Daftar Penghargaan Proliga 2025 Putri: Junaida Santi Pemain Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/43/3138072/jakarta_pertamina_enduro_juara_proliga_2025_di_kategori_putri-JhNL_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025 Putri: Jakarta Pertamina Enduro Juara Usai Kalahkan Popsivo Polwan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement