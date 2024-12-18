Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jelang Debut di MotoGP 2025, Fermin Aldeguer Antusias Bertarung dengan Marc Marquez

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |10:50 WIB
Jelang Debut di MotoGP 2025, Fermin Aldeguer Antusias Bertarung dengan Marc Marquez
Pembalap Gresini Ducati, Fermin Aldeguer. (Foto: Instagram/ferminaldeguer_54)
A
A
A

ANDORRA – Pembalap anyar Gresini Ducati, Fermin Aldeguer sangat antusias menantikan debutnya di MotoGP 2025. Sebab ia Aldeguer tak sabar untuk bertarung denga guru sekaligus idolanya, yakni Marc Marquez.

Setelah cukup lama terpantau sebagai salah satu rider muda berbakat di Moto2, Aldeguer akhirnya benar-benar mendapatkan promosi ke MotoGP pada musim 2025 mendatang. Dia dikontrak oleh Ducati untuk membalap bersama tim satelit mereka, Gresini Racing.

Aldeguer menggantikan Marquez di Gresini Ducati karena juara MotoGP enam kali itu direkrut ke tim pabrikan Ducati tahun depan. Pada November lalu, Aldeguer pun sudah mencicipi motor Desmosedici GP24 dengan tim milik Nadia Padovani itu dalam tes pasca akhir musim di Barcelona.

Selama meniti karier balapnya, pembalap berusia 19 tahun itu kerap berlatih dengan Marquez hingga dinilai sebagai salah satu muridnya. Oleh karena itu, dia sangat antusias menatap MotoGP 2025 karena akhirnya bisa bersaing langsung dengan guru, idola sekaligus referensinya selama ini, yaitu Marc Marquez.

fermin aldeguer foto motogp
fermin aldeguer foto motogp

“Marc Márquez berada di level tertingginya ketika saya tumbuh di kategori yang lebih rendah. Dia adalah referensi bagi saya, seorang idola,” kata Aldeguer dilansir dari Motosan, Rabu (18/12/2024).

“Kami telah berlatih bersama dan sekarang saya akan bertanding melawannya, dia akan menjadi salah satu rival terkuat saya. Saya menggantikannya di Gresini, sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi saya,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/38/3108606/nadia_padovani-4UjT_large.jpg
Bos Gresini Racing Kenang Momen Bareng Marc Marquez, Senang Bantu The Baby Alien Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/38/3103381/jorge_martin-TnOk_large.jpg
3 Kekecewaan Terbesar Jorge Martin dalam Karier Balapnya di MotoGP, Nomor 1 Gara-Gara Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/38/3100920/valentino_rossi_dan_marc_marquez-74tc_large.jpg
6 Duel Panas Marc Marquez vs Valentino Rossi Paling Heboh, Nomor 1 Bukan di Balapan Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100359/valentino_rossi-F8G6_large.jpg
Sahabat Kesal Valentino Rossi Sibuk Balapan Usai Pensiun dari MotoGP, Timnya Jadi Terbengkalai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100209/valentino_rossi-WJZT_large.jpg
MotoGP Kehilangan Fans Gara-Gara Valentino Rossi Pensiun, Fonsi Nieto: Dia seperti Michael Jordan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100050/marc_marquez_dan_pedro_acosta-XI1G_large.jpg
Daftar Pembalap Termuda dan Tertua di MotoGP 2025: Marc Marquez Termasuk?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement