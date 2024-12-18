Jelang Debut di MotoGP 2025, Fermin Aldeguer Antusias Bertarung dengan Marc Marquez

ANDORRA – Pembalap anyar Gresini Ducati, Fermin Aldeguer sangat antusias menantikan debutnya di MotoGP 2025. Sebab ia Aldeguer tak sabar untuk bertarung denga guru sekaligus idolanya, yakni Marc Marquez.

Setelah cukup lama terpantau sebagai salah satu rider muda berbakat di Moto2, Aldeguer akhirnya benar-benar mendapatkan promosi ke MotoGP pada musim 2025 mendatang. Dia dikontrak oleh Ducati untuk membalap bersama tim satelit mereka, Gresini Racing.

Aldeguer menggantikan Marquez di Gresini Ducati karena juara MotoGP enam kali itu direkrut ke tim pabrikan Ducati tahun depan. Pada November lalu, Aldeguer pun sudah mencicipi motor Desmosedici GP24 dengan tim milik Nadia Padovani itu dalam tes pasca akhir musim di Barcelona.

Selama meniti karier balapnya, pembalap berusia 19 tahun itu kerap berlatih dengan Marquez hingga dinilai sebagai salah satu muridnya. Oleh karena itu, dia sangat antusias menatap MotoGP 2025 karena akhirnya bisa bersaing langsung dengan guru, idola sekaligus referensinya selama ini, yaitu Marc Marquez.

fermin aldeguer foto motogp

“Marc Márquez berada di level tertingginya ketika saya tumbuh di kategori yang lebih rendah. Dia adalah referensi bagi saya, seorang idola,” kata Aldeguer dilansir dari Motosan, Rabu (18/12/2024).

“Kami telah berlatih bersama dan sekarang saya akan bertanding melawannya, dia akan menjadi salah satu rival terkuat saya. Saya menggantikannya di Gresini, sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi saya,” tambahnya.