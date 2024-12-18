Red Bull Racing Telah Tentukan Rekan Baru Max Verstappen di F1 2025

TIM Red Bull Racing dikabarkan sudah menemukan siapa pengganti Sergio Perez di Formula One (F1) 2025. Menurut laporan yang beredar, sosok rekan baru Max Verstappen di musim depan adalah Liam Lawson.

Ya, nasib Perez di Red Bull tampaknya benar- benar akan berakhir. Sumber dari ESPN mengatakan kemungkinan besar pengumuman kepergian Perez itu akan diumumkan sebelum natal alias 25 Desember 2024 mendatang.

Pengganti Perez pun sudah ditentukan, yakni Liam Lawson. Pembalap asal Selandia Baru itu pun sudah tampil di F1 2024 sebagai pengganti Daniel Ricciardo di RB F1.

Lawson tampil di enam seri terakhir F1 2024 dan mampu mengoleksi 4 poin. Jadi, hubungan Perez dan Red Bull tampaknya benar-benar akan berakhir.

Sergio Perez. ig/schecoperez

Sebelumnya, pembalap asal Meksiko berusia 34 tahun itu dan Red Bull telah terlibat dalam negosiasi panjang. Perez terikat kontrak hingga akhir musim 2026 setelah Red Bull memutuskan untuk memberinya perpanjangan kontrak selama dua tahun awal tahun ini