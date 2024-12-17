Turnamen Biliar Joy Heyball International Open 2024 Resmi Digelar di Indonesia, 16 Negara Ambil Bagian!

JAKARTA – Turnamen biliar Joy Heyball International Open 2024 akhirnya resmi digelar di Indonesia. Turnamen biliar bertaraf internasional ini diikuti setidaknya 16 negara. Mereka akan memperebutkan total hadiah ratusan juta.

Turnamen biliar Joy Heyball International Open 2024 digelar di Mille Billiards Jakarta, Pluit, Jakarta Utara pada 16 hingga 21 Desember 2024. Ajang adu kemampuan bermain biliar ini untuk pertama kalinya digelar di Indonesia.

Sebanyak 16 negara akan ikut serta dalam turnamen biliar kali ini. Di antaranya, ada Indonesia, China, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Australia, Mesir, Korea Selatan, Mongolia, Belanda, Filipina, Iran, India, Prancis, Spanyol, dan Inggris.

Para atlet akan memperebutkan total hadiah sebesar USD50 ribu atau sekira Rp805 juta. Teruntuk peringkat pertama atau juara kompetisi, ini akan mendapat hadiah sebesar USD15 ribu atau sekira Rp241 juta.

Perwakilan Bidang Pembinaan dan Prestasi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Imran Ibrahim, mengatakan senang akhirnya turnamen Joy Heyball International mampir ke Indonesia. Apalagi, peserta yang ikut bertanding di turnamen kali ini cukup banyak.