Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Turnamen Biliar Joy Heyball International Open 2024 Resmi Digelar di Indonesia, 16 Negara Ambil Bagian!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |22:31 WIB
Turnamen Biliar Joy Heyball International Open 2024 Resmi Digelar di Indonesia, 16 Negara Ambil Bagian!
Ilustrasi pertandingan biliar. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Turnamen biliar Joy Heyball International Open 2024 akhirnya resmi digelar di Indonesia. Turnamen biliar bertaraf internasional ini diikuti setidaknya 16 negara. Mereka akan memperebutkan total hadiah ratusan juta.

Turnamen biliar Joy Heyball International Open 2024 digelar di Mille Billiards Jakarta, Pluit, Jakarta Utara pada 16 hingga 21 Desember 2024. Ajang adu kemampuan bermain biliar ini untuk pertama kalinya digelar di Indonesia.

Ilustrasi biliar MNC Media

Sebanyak 16 negara akan ikut serta dalam turnamen biliar kali ini. Di antaranya, ada Indonesia, China, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Australia, Mesir, Korea Selatan, Mongolia, Belanda, Filipina, Iran, India, Prancis, Spanyol, dan Inggris.

Para atlet akan memperebutkan total hadiah sebesar USD50 ribu atau sekira Rp805 juta. Teruntuk peringkat pertama atau juara kompetisi, ini akan mendapat hadiah sebesar USD15 ribu atau sekira Rp241 juta.

Perwakilan Bidang Pembinaan dan Prestasi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Imran Ibrahim, mengatakan senang akhirnya turnamen Joy Heyball International mampir ke Indonesia. Apalagi, peserta yang ikut bertanding di turnamen kali ini cukup banyak.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement