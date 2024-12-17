Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Penyebab Final Proliga 2025 Tak Digelar di Indonesia Arena

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |21:59 WIB
Penyebab Final Proliga 2025 Tak Digelar di Indonesia Arena
Jakarta BIN kala berlaga. (Foto: Instagram/@bin_volleyballclub)
PENYEBAB final Proliga 2025 tak digelar di Indonesia Arena terungkap. Ketua Umum PBVSI, Imam Sudjarwo, mengatakan ada sejumlah pertimbangan final kompetisi bola voli kasta teratas itu batal digelar di sana.

Kompetisi Proliga akan dimulai pada 3 Januari hingga 11 Mei 2025. Kompetisi itu akan berlangsung di 11 kota. Semarang akan jadi kota pembuka Proliga 2025. Sementara itu, Yogyakarta akan jadi tuan rumah penutup Proliga 2025.

Jakarta BIN juara Proliga 2024 @bin_volleyballcup.jpg

Sebanyak 12 tim dari dua kategori akan berkompetisi di Proliga 2025. Rinciannya, ada lima tim putra dan tujuh tim putri. Pada edisi kali ini, jumlah peserta berkurang dari sebelumnya.

Selain pengurangan jumlah peserta, ada pula perubahan venue final. Pada edisi sebelumnya, pertandingan pamungkas berlangsung di Indonesia Arena. Namun untuk kali ini, laga final akan digelar di Yogyakarta.

Imam mengungkapkan, perubahan venue pertandingan final disebabkan karena alasan teknis. Selain itu, ada juga pertimbangan soal pemenuhan harapan penggemar.

"Tadinya grand final akan dilaksanakan di Indonesia Arena Senayan, seperti musim 2024. Tapi untuk tahun ini, kami putuskan dipindah ke Yogyakarta karena alasan teknis," kata Imam dalam konferensi pers Proliga 2025 di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

 

