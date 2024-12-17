Proliga 2025 Siap Bergulir, PBVSI Yakin Kekuatan Lebih Merata

Proliga 2025 siap bergulir mulai 3 Januari hingga 11 Maret di 11 kota (Foto: MPI/Cikal Bintang)

JAKARTA – Proliga 2025 siap bergulir pada Januari mendatang. Ketua Umum PBVSI, Imam Sudjarwo mengatakan turnamen kali ini akan lebih seru karena kekuatan semua tim merata.

Kompetisi Proliga akan berlangsung 3 Januari hingga 11 Maret 2025. Ajang ini akan digelar di 11 kota, mulai dari pertandingan pembuka di Semarang hingga berakhir di Yogyakarta.

Total 90 pertandingan akan berlangsung pada kompetisi tahun depan. Meski begitu, ada beberapa perbedaan kompetisi edisi kali ini ketimbang sebelumnya.

Proliga 2025 diikuti 12 kontestan dan bergulir 3 Januari hingga 11 Maret (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Ya, kali ini hanya akan diikuti oleh 12 kontestan dari dua kategori. Jumlah itu terdiri dari tujuh tim untuk kategori putri dan lima kategori putra.

Untuk kategori putra, ada Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta Lavani Livin Transmedia, Palembang Bank Sumsel, Jakarta Garuda Jaya, dan Surabaya Samator. Terkhusus tim terakhir, bisa dibilang peserta baru tetapi wajah lama.

Surabaya Samator sebelumnya rutin mengikuti kompetisi Proliga. Tim asal Kota Pahlawan itu bahkan termasuk salah satu yang tersukses dengan tujuh gelar dari 12 final. Akan tetapi, pada musim lalu, mereka tidak ikut serta.

Peserta kategori putra kali ini lebih sedikit dibanding musim lalu. Sebab, ada tiga tim Proliga 2024 yang memutuskan absen di edisi kali ini. Tiga tim itu adalah Jakarta STIN BIN, Jakarta Pertamina Pertamax, dan Kudus Sukun Badak.

Ada pun, untuk kategori putri, jumlah peserta tetap sama. Namun ada satu tim yang berganti, yakni juara bertahan Jakarta BIN yang absen. Posisi kosong digantikan oleh Yogya Falcons.

Sementara enam tim sisanya masih sama. Mereka adalah Bandung BJB Tandamata, Jakarta Electric PLN, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Pertamina Enduro, dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Walau demikian, Imam mengatakan jumlah kontestan yang berkurang tak akan memengaruhi persaingan. Sebab menurutnya, persebaran pemain sudah merata di setiap tim.