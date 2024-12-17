Hasil Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Gacor Sumbang 15 Poin, Red Sparks Menang 3-1 atas Pink Spiders!

HASIL Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Red Sparks yang turut diperkuat pevoli bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri, sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Pink Spiders.

Laga Red Sparks vs Pink Spiders digelar di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan pada Selasa (17/12/2024) sore WIB. Laga tersebut Red Sparks yang sedang dalam tren positif sukses memenangkan laga dengan skor 3-1 (25-22, 25-23, 14-25, dan 25-22).

Dalam laga itu, Megawati Hangestri pun tampik gacor. Bintang voli Indonesia itu berhasil membukukan 15 poin.

Megawati hanya kalah dari rekan setimnya, Vanja Bukilic yang membukukan 26 poin. Tentunya, ini merupakan pencapaian yang manis bagi pevoli kelahiran Jember itu.